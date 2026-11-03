Estación en El Merendón busca prevenir derrumbes y detectar crecidas de ríos

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) avanza en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana en el valle de Sula mediante una plataforma de monitoreo permanente de lluvias y caudales de los ríos Ulúa y Chamelecón, con el objetivo de anticipar posibles inundaciones y advertir a las comunidades en riesgo.

Luis Enrique Posadas, subdirector de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que el sistema permite vigilar las precipitaciones que se registran en las cuencas altas, principalmente en Copán, Lempira y Santa Bárbara, debido a que el agua que cae en esas zonas desciende hacia el valle de Sula y puede provocar desbordamientos en las partes media y baja de las cuencas.

A través de los datos recopilados por las estaciones de monitoreo, las autoridades realizan modelaciones para identificar las zonas que podrían resultar afectadas, así como estimar la profundidad y velocidad que alcanzarían las inundaciones. Esta información permite determinar cuándo emitir alertas y orientar las medidas de prevención.

Como parte del proyecto, Copeco también trabaja en ampliar la vigilancia meteorológica en las zonas altas de San Pedro Sula, Choloma y Omoa, donde las lluvias pueden provocar derrumbes, interrupciones de carreteras y comunidades incomunicadas.