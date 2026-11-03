Estación en El Merendón busca prevenir derrumbes y detectar crecidas de ríos

San Pedro Sula, Honduras. La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) avanza en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana en el valle de Sula mediante una plataforma de monitoreo permanente de lluvias y caudales de los ríos Ulúa y Chamelecón, con el objetivo de anticipar posibles inundaciones y advertir a las comunidades en riesgo.
Luis Enrique Posadas, subdirector de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que el sistema permite vigilar las precipitaciones que se registran en las cuencas altas, principalmente en Copán, Lempira y Santa Bárbara, debido a que el agua que cae en esas zonas desciende hacia el valle de Sula y puede provocar desbordamientos en las partes media y baja de las cuencas.
A través de los datos recopilados por las estaciones de monitoreo, las autoridades realizan modelaciones para identificar las zonas que podrían resultar afectadas, así como estimar la profundidad y velocidad que alcanzarían las inundaciones. Esta información permite determinar cuándo emitir alertas y orientar las medidas de prevención.
Como parte del proyecto, Copeco también trabaja en ampliar la vigilancia meteorológica en las zonas altas de San Pedro Sula, Choloma y Omoa, donde las lluvias pueden provocar derrumbes, interrupciones de carreteras y comunidades incomunicadas.
Posadas informó que ya fue instalada una estación hidrometeorológica en la cuenca del río Machaguala, en el Merendón, que permitirá monitorear el caudal que desciende por este afluente hacia el río Chamelecón. También se instalaron pluviómetros y otros equipos que actualmente atraviesan un proceso de calibración para garantizar la precisión de los datos.
La información recopilada permitirá conocer la cantidad de lluvia, la humedad y el nivel de saturación de los suelos, factores importantes para identificar sectores propensos a deslizamientos y derrumbes. Con estos datos se busca gestionar con anticipación el envío de maquinaria y atender posibles interrupciones de vías para evitar que las comunidades queden incomunicadas.
El funcionario agregó que Copeco mantiene acercamientos con la empresa privada y otras instituciones para ampliar el acceso a información meteorológica de las zonas altas y fortalecer el monitoreo.
En cuanto al tiempo de respuesta, Posadas indicó que la anticipación depende de la intensidad de las lluvias, las condiciones de las cuencas y el nivel de los ríos.
Como referencia, explicó que el agua que cae en Copán puede tardar entre 18 y 24 horas en llegar al valle de Sula. En el caso de Santa Bárbara, el tiempo estimado es de seis a ocho horas.
El funcionario señaló que, con las herramientas de monitoreo y modelación, Copeco puede emitir comunicados con 24 y 48 horas de anticipación, mientras que los boletines informativos sobre las condiciones meteorológicas se publican entre tres y cuatro días antes, para que la población conozca los riesgos y tome las precauciones necesarias.