Capturan a 21 supuestos miembros del Cártel del Diablo en Yoro

Sulaco, Yoro. ​​​​​​21 personas, entre mujeres y hombres, fueron detenidos en la zona montañosa de Sulaco, Yoro durante un operativo policial contra la estructura criminal Cártel del Diablo. En total, fueron 31 allanamientos los ejecutados en varias regiones de Yoro, confirmó el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, contra supuestos miembros de esa organización declarada como terrorista junto a la MS-13 y la pandilla 18.

Algunas de las capturas, coordinadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación (Atic), ocurrieron en las residencias de los detenidos y otras en zonas montañosas, explicó el comisionado policial Ponce Canales. Las órdenes de captura son por asesinato, homicidio, femicidio, trata de personas, extorsión y tráfico de drogas, informó el ente policial. Los detenidos serán trasladados a San Pedro Sula. Las detenciones ocurrieron en el marco de la operación Armagedón.

Penas más severas

La imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño marcan el endurecimiento de la política de seguridad de Honduras, una estrategia que divide opiniones sobre su eficacia frente al crimen y los riesgos para los derechos humanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse