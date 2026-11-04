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Capturan a 21 supuestos miembros del Cártel del Diablo en Yoro

Esa estructura criminal ha sido declarada como terrorista junto a la MS-13 y pandilla 18

Sulaco, Yoro. ​​​​​​21 personas, entre mujeres y hombres, fueron detenidos en la zona montañosa de Sulaco, Yoro durante un operativo policial contra la estructura criminal Cártel del Diablo.

En total, fueron 31 allanamientos los ejecutados en varias regiones de Yoro, confirmó el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, contra supuestos miembros de esa organización declarada como terrorista junto a la MS-13 y la pandilla 18.

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Algunas de las capturas, coordinadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación (Atic), ocurrieron en las residencias de los detenidos y otras en zonas montañosas, explicó el comisionado policial Ponce Canales.

Las órdenes de captura son por asesinato, homicidio, femicidio, trata de personas, extorsión y tráfico de drogas, informó el ente policial. Los detenidos serán trasladados a San Pedro Sula. Las detenciones ocurrieron en el marco de la operación Armagedón.

Los detenidos en Sulaco, Yoro. DPI y Atic coordinaron el operativo.

Los detenidos en Sulaco, Yoro. DPI y Atic coordinaron el operativo.

Penas más severas

La imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño marcan el endurecimiento de la política de seguridad de Honduras, una estrategia que divide opiniones sobre su eficacia frente al crimen y los riesgos para los derechos humanos.

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Las reformas, impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que preside el mandatario hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, fueron aprobadas esta semana por el Parlamento y buscan ampliar las herramientas del Estado contra las pandillas o maras, integradas por unos 40.000 jóvenes y adultos que controlan algunas áreas mediante asesinatos, extorsiones y amenazas, según las autoridades.

La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 son las principales organizaciones de este tipo en el país, donde operan desde hace más de tres décadas y están vinculadas a buena parte de los homicidios, que sumaron 2.629 en 2025, según cifras oficiales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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