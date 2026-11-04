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La demócrata Gina Hinojosa se convierte en la primera latina en gobernar Texas

Nacida y criada en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Hinojosa fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 09:19 -
  • Agencia EFE
La demócrata Gina Hinojosa se convierte en la primera latina en gobernar Texas

La victoria de Hinojosa se produce después de una campaña en la que Abbott gastó decenas de millones de dólares más que su rival. Imagen tomada de redes sociales.

Washington. La demócrata Gina Hinojosa se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernación de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado, según proyecciones de CNN y NBC.

Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo, y devolvió a los demócratas el control de la gobernación texana por primera vez desde 1995, cuando la entonces gobernadora Ann Richards dejó el cargo.

La candidata demócrata obtiene más de cuatro millones de votos, equivalentes al 57 % de los sufragios contabilizados hasta el momento, con el 68 % del escrutinio completado, mientras que Abbott alcanza el 41 %, con 2.946.679 votos.

Fotografía difundida en la cuenta en X @texasforgina de la demócrata Gina Hinojosa (i), quien se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernación de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado, según proyecciones de CNN y NBC. EFE/ @texasforgina

Fotografía difundida en la cuenta en X @texasforgina de la demócrata Gina Hinojosa (i), quien se ha convertido en la primera latina en ganar la gobernación de Texas y la tercera mujer en ocupar el cargo, tras derrotar al republicano Greg Abbott en unas elecciones que ponen fin a décadas de dominio republicano en el estado, según proyecciones de CNN y NBC. EFE/ @texasforgina

La victoria de Hinojosa se produce después de una campaña en la que Abbott gastó decenas de millones de dólares más que su rival.

El republicano, que aspiraba a convertirse en el gobernador con más años en el cargo en la historia de Texas, había mantenido el control del estado para su partido durante décadas.

Nacida y criada en el Valle del Río Grande, en el sur de Texas, Hinojosa fue elegida en 2016 para la Cámara de Representantes estatal. Antes de entrar en política, trabajó como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

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Durante la campaña, prometió que una de sus primeras medidas sería destituir al comisionado de Educación de Texas, al que responsabilizó del deterioro del rendimiento académico en el estado.

La demócrata también cuestionó la política de Abbott sobre la expansión de los centros de datos, un sector en crecimiento en Texas que ha generado preocupación por su impacto en la red eléctrica, especialmente en las comunidades rurales.

El estado alberga más de 500 instalaciones de este tipo, lo que lo convierte en el segundo con mayor número del país.

Hinojosa, que habla español con fluidez, buscó movilizar al electorado latino, que representa alrededor de un tercio de los votantes de Texas, mediante anuncios televisivos bilingües y encuentros públicos en español.

Abbot decidió reconocer la derrota en una presentación pública tras las proyecciones y felicitó a su sucesora.

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