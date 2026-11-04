Javier Milei no asistirá a la inauguración de la cumbre de Madrid

Madrid, España. El presidente de Argentina, Javier Milei , no acudirá este miércoles a la inauguración oficial de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid ni a la cena de gala posterior que ofrece el rey de España, según la agenda difundida por la Oficina de la Presidencia del Gobierno de Argentina. Milei tiene previsto llegar hoy a Madrid a las 17:00 hora local (16:00 hora GMT) y encontrarse con el presidente del partido ultraderechista VOX Santiago Abascal a las 22:30 hora local (21:30 hora GMT). Las actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana a las que asisten los diez jefes de Estado y Gobierno presentes esta semana en Madrid empieza hoy con un acto inaugural en el Teatro Real en el que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ofrecerán sendos discursos.

Posteriormente está programada una cena ofrecida por los Reyes de España en el Palacio Real de Madrid . La agenda de Milei no incluye ninguno de estos dos actos oficiales, aunque sí especifica que mañana acudirá a la sesión plenaria de jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Esta visita, la octava a España desde que ganó la Presidencia en diciembre de 2023, tiene lugar semanas después de su anterior viaje a Madrid, muy polémica por los insultos que se dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que tildó de "impresentable dictador", entre otras palabras de desprecio.