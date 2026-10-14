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Vinicius sufre nuevo golpe: confirman duro castigo y no jugará ante Barcelona

Vinicius ya conoce su castigo tras la expulsión ante el Villarreal en la Liga Española el pasado domingo.

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 11:28 -
  • Agencia EFE
Vinicius sufre nuevo golpe: confirman duro castigo y no jugará ante Barcelona

Vinicius fue sancionado tras su expulsión en el juego ante Villarreal.
Madrid, España.

Vinicius la pasa mal. El delantero del Real Madrid conoció este miércoles su castigo tras la insólita expulsión el pasado domingo ante el Villarreal en la Liga Española 2026-2027: se perderá varios partidos, incluido el clásico del próximo domingo 25 en el Spotify Camp Nou

El brasileño tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su roja directa la última jornada, esto confirmado por las autoridades de la Federación.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

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"2 partidos de suspensión por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 5. Y otra suspensión: 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a", dice el acta.

Con esta sanción, Vinicius será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

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