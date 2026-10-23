Médicos convocan a asambleas este sábado y amenazan con prolongar protestas el lunes

Tegucigalpa, Honduras. La falta de una convocatoria para instalar una mesa ampliada de negociación mantiene estancado el conflicto entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH), que este viernes cumple 47 días de protestas por reclamos salariales y laborales. Ante la falta de avances, la junta directiva del gremio convocó a una asamblea general extraordinaria de carácter informativo para este sábado 24 de octubre, jornada en la que se suspenderán las atenciones en hospitales y centros de salud, según lo anunciado por la organización. El diputado y médico Carlos Umaña advirtió que las asambleas podrían continuar el próximo lunes si las autoridades no convocan a los representantes de las instituciones involucradas para revisar los expedientes de los profesionales que tienen pagos pendientes.

Umaña explicó que el Colegio Médico propuso al viceministro de Salud, José Miguel Castillo, instalar una mesa de trabajo ampliada con representantes de la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de analizar los casos de manera simultánea y encontrar soluciones en un plazo de 48 horas. Sin embargo, el congresista aseguró que hasta este viernes la junta directiva del CMH no había recibido la convocatoria para la reunión, pese a que, según indicó, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, había respaldado la propuesta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Son dos días que han dejado perder", cuestionó Umaña, al señalar que el Gobierno todavía tiene el fin de semana para avanzar en la revisión de los documentos y evitar que las medidas de presión se extiendan durante la próxima semana. De acuerdo con el médico, alrededor de 727 profesionales contratados bajo las modalidades de contrato e interinato continúan pendientes de pago por parte de la Secretaría de Salud. El congresista insistió en que la instalación de la mesa ampliada permitiría acelerar la revisión de los expedientes y atender los reclamos de los médicos afectados. De no concretarse la reunión ni registrarse avances durante el fin de semana, las asambleas informativas seguirán el lunes. La convocatoria del CMH establece que la jornada de este sábado se desarrollará en los centros de trabajo o en los lugares que determinen los delegados del gremio en cada zona del país.

Exigencias del gremio