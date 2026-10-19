El maquillaje del otoño: pieles naturales y labios marcados

La nueva temporada de otoño redefine las reglas del maquillaje. Frente a los rostros perfectamente esculpidos y de acabados uniformes, las tendencias apuestan por una belleza más natural, donde la textura de la piel, el color y la expresión individual cobran protagonismo. La propuesta combina naturalidad y dramatismo sin necesidad de sobrecargar el rostro. En lugar de destacar todos los rasgos a la vez, la clave está en elegir un único punto focal y construir el maquillaje alrededor de él. Según la maquilladora Cristina Las Heras, una de las principales tendencias consiste en resaltar una característica específica del rostro mientras el resto del maquillaje permanece más discreto. Así, unos labios llamativos pueden acompañarse de una piel ligera o unos ojos intensos equilibrarse con una boca natural.

La naturalidad evoluciona

Esta filosofía no supone el abandono del maquillaje natural. Por el contrario, la naturalidad se convierte en la base perfecta para potenciar un único elemento, aportando sofisticación sin excesos. Los labios oscuros regresan con fuerza, especialmente en tonos inspirados en frutos rojos como cereza, granate, ciruela y frutos del bosque. Sin embargo, la tendencia se aleja de los acabados rígidos y apuesta por efectos más suaves y teñidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los productos tipo tinte ganan protagonismo gracias a fórmulas en aceites, sérums, geles y bálsamos que aportan intensidad sin la apariencia pesada de los labiales tradicionales. A ellos se suma el regreso del labio marrón noventero, ahora en versiones más transparentes y difuminadas. El efecto desenfocado también domina el maquillaje de ojos y labios. Conocida como estética "blurred", esta tendencia apuesta por sombras extendidas, labios mordidos y contornos menos definidos, creando una apariencia deliberadamente imperfecta. Esta corriente recupera además referencias de finales de los años noventa y principios de los dos mil, incluyendo los llamados ojos "cansados", con acabados suaves y poco estructurados que priorizan la espontaneidad.

Mejillas con más color

El colorete también gana terreno y desplaza al tradicional contouring. La tendencia consiste en aplicar el color en la parte alta de las mejillas y difuminarlo hacia el exterior para conseguir un efecto fresco, saludable y más natural. En cuanto a la piel, las bases pesadas continúan perdiendo relevancia. Las propuestas de la temporada apuestan por coberturas ligeras que permiten apreciar pecas, textura y dimensión, utilizando producto únicamente donde realmente es necesario. Los ojos recuperan intensidad a través de versiones más suaves del clásico smoky eye. Tonos marrones, chocolate, oliva, ciruela y carbón sustituyen a los negros más duros, mientras que los acabados metálicos regresan tanto en sombras como en labios y coloretes.

Pestañas: todo o nada