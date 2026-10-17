La vuelta al trabajo no significa el fin de la lactancia materna

Con la llegada del último trimestre del año y, en muchos casos, la vuelta a la rutina, muchas madres se enfrentan a uno de los principales cambios en la organización de la lactancia: la reincorporación al trabajo y las horas de separación de su bebé. El regreso a los horarios habituales modifica la dinámica de las tomas, que durante un período de "vacaciones" suelen adaptarse con mayor flexibilidad a las necesidades del recién nacido y obliga a buscar nuevas formas de mantener la lactancia si así lo desea la madre. Anticipar esta transición, conocer las diferentes alternativas de alimentación, adaptar las tomas y contar con el apoyo del entorno puede ayudar a cada madre a encontrar la fórmula que mejor se adapte a sus circunstancias y a las necesidades de su bebé.

En este contexto, María Cantos, coordinadora de matronas de HM Hospitales en Madrid, recuerda que volver al trabajo no implica necesariamente dejar de dar el pecho, sino adaptar la forma de organizar las tomas a la nueva rutina. “Cada madre, cada bebé y cada lactancia son únicos. No hay una única forma de hacerlo bien: lo importante es conocer los recursos y las opciones disponibles para encontrar la que mejor se adapte a cada familia”, explica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los principales cambios que pueden producirse con la reincorporación laboral tiene que ver con la frecuencia de las tomas. Durante los primeros días, la madre puede notar el pecho más lleno, tenso o incluso algún bulto en las horas en las que anteriormente se producía. Si se espacian de forma habitual y no se sustituyen por una extracción, el pecho puede interpretar que existe una menor demanda y reducir progresivamente la producción. Recomiendan preparar la transición con antelación y de forma progresiva, en lugar de esperar al primer día de trabajo. “Yo recomiendo empezar dos o tres semanas antes a ensayar cómo van a ser los días y mantener algunas tomas ancla que casi nunca se pierden: la de la mañana, la del reencuentro y las de la noche. Estas tomas pueden ayudar a sostener la lactancia, aunque el resto del día cambie”, señala Cantos. La adaptación no solo afecta a la madre. El bebé también puede reorganizar sus tomas cuando pasa varias horas separado de ella, mamando menos durante ese periodo y compensándolo por la tarde y la noche. “Muchas madres interpretan que el bebé se ha quedado con hambre o que su leche ya no le alimenta, cuando puede tratarse simplemente de una reorganización. Al reencontrarse con su madre también puede buscar el pecho por contacto y no únicamente por hambre”, explica.

Lactancia y trabajo

Mantener la lactancia materna durante la vuelta al trabajo es compatible con diferentes formas de organización. Algunas madres pueden optar por extraerse leche durante la jornada para que el bebé la tome posteriormente, mientras que otras pueden combinar las tomas directas con leche extraída o fórmula. Cantos nos recuerda que “hay que quitarse de encima la idea del todo o nada. Una lactancia no tiene por qué ser exclusivamente a demanda las 24 horas: puede haber tomas directas y leche extraída, o tomas directas y fórmula. Lo importante es que cada mujer encuentre la opción con la que se sienta cómoda”. Cuando la madre pasa varias horas separada de su bebé, la recomendación general es intentar que las tomas que realizaría el bebé durante ese periodo se sustituyan por extracciones. En una jornada laboral de unas ocho horas, esto puede suponer aproximadamente dos o tres extracciones, aunque las necesidades pueden variar en función de cada caso. Además, no es necesario acumular grandes cantidades de leche antes de reincorporarse. “No hace falta tener un congelador lleno para empezar. Con la leche de un par de días por delante puede ser suficiente, porque lo que se extrae hoy puede utilizarse posteriormente”, explica.

Claves para la extracción y conservación de la leche materna

La extracción puede generar dudas, especialmente cuando la madre la utiliza por primera vez como parte de su rutina laboral. La especialista recuerda que la cantidad obtenida con un sacaleches no debe utilizarse como referencia directa para valorar cuánto está comiendo el bebé. “Un sacaleches nunca saca lo mismo que un bebé. Si una madre obtiene 60 mililitros, eso no significa que su bebé tome 60 mililitros”, señala María Cantos. Para facilitar la extracción, la especialista recomienda realizarla con las manos, limpias y secas, y el sacaleches además de buscar, en la medida de lo posible, un entorno tranquilo. El momento también puede influir: algunas mujeres encuentran más sencillo extraerse leche por la mañana, cuando el pecho suele estar más lleno, o aproximadamente media hora después de una toma. La conservación requiere igualmente cierta planificación. La matrona aconseja almacenar la leche en cantidades pequeñas, de unos 60 a 90 mililitros, etiquetar los recipientes con la fecha y utilizar primero la leche más antigua. Para transportarla desde el trabajo hasta casa, una nevera portátil con placas de frío puede ser suficiente y, una vez en casa, debe conservarse en la nevera o el congelador según el uso previsto.

¿Y si el bebé rechaza el biberón?