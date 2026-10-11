Máscaras ‘waterproof’: cómo retirarlas sin dañar las pestañas

Las máscaras 'impermeables' se han convertido en un recurso habitual, pero su resistencia también plantea una pregunta: ¿pueden perjudicar las pestañas o la salud ocular? La respuesta no pasa por demonizar este tipo de cosméticos. Los expertos señalan buena parte del problema en el uso continuado, la higiene y, especialmente, en la forma de retirar una fórmula diseñada precisamente para permanecer adherida a las pestañas.

Una fórmula pensada para durar

Las máscaras resistentes al agua utilizan combinaciones de ceras, pigmentos, polímeros y otros agentes filmógenos que permiten que el producto permanezca sobre las pestañas frente al agua y la humedad. Luz Marina, experta en cosmética ocular, explica a EFE que las máscaras pueden presentarse “en formulaciones basadas en agua, sin agua o híbridas, estas últimas capaces de combinar características de secado rápido y resistencia al agua”. El uso de cosméticos alrededor de los ojos puede relacionarse con irritación, blefaritis, sequedad ocular o alteraciones de las glándulas de Meibomio. Sin embargo, estos efectos dependen de múltiples factores y no permiten concluir que una máscara ‘waterproof’ provoque por sí misma una enfermedad ocular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre los factores implicados están la irritación mecánica, determinados ingredientes, la contaminación microbiana y una higiene deficiente. Por eso, es importante distinguir entre los posibles efectos de una fórmula y los riesgos asociados a la manera de utilizarla.

El problema puede estar al desmaquillar

Tanya Gill, optometrista estadounidense y fundadora de We Love Eyes, ha abordado específicamente la relación entre las máscaras 'waterproof' y la pérdida de pestañas. En un artículo publicado en enero de 2025, explica que atiende a pacientes que “experimentan pérdida de pestañas asociadas a una extracción incorrecta o al uso excesivo de estas fórmulas”. Gill recomienda evitar el frotamiento y utilizar un desmaquillante capaz de disolver el producto para facilitar su eliminación. El mecanismo es sencillo: cuanto más resistente sea una máscara, más esfuerzo puede requerir retirarla. Si se elimina tirando de las pestañas, frotando repetidamente o ejerciendo demasiada presión, el problema puede terminar siendo mecánico. La consecuencia más visible es la rotura o pérdida de algunas pestañas. Esto no significa que una máscara 'impermeable' destruya el folículo ni que todas las personas que la utilizan vayan a perder pestañas, sino que una retirada agresiva puede aumentar la tensión sobre una estructura especialmente delicada. También importa la salud del párpado. La cuestión no se limita a las pestañas.

Los residuos también importan

Los restos de maquillaje que permanecen en la línea palpebral pueden acumularse alrededor del borde del párpado. Olivia Ricci, optometrista de la Universidad de Waterloo, advierte de que los residuos de maquillaje pueden bloquear las glándulas de Meibomio, responsables de producir parte de la capa lipídica de la película lagrimal. Por ello, recomienda limpiar los ojos después de utilizar maquillaje.Gill señala que algunos de sus pacientes que utilizan maquillaje ocular intenso, máscaras ‘waterproof’ o pestañas postizas consultan por problemas como pérdida de pestañas, irritación palpebral, sequedad u orzuelos.

¿Hay que dejar de usarlas?

No necesariamente. La evidencia disponible no permite establecer que todas las máscaras 'impermeables' sean perjudiciales para los ojos ni que deban evitarse de forma general. De hecho, el análisis de la Universidad de Waterloo señala que los cosméticos de calidad pueden utilizarse de manera segura cuando se emplean correctamente. El mayor cuidado debería centrarse en las personas que ya presentan sequía ocular, blefaritis, sensibilidad en los párpados o molestias relacionadas con el maquillaje. En estos casos, la tolerancia individual y la valoración de un profesional de la salud visual tienen más importancia que la etiqueta 'impermeable'. También es importante no dormir con la máscara puesta. Ricci desaconseja hacerlo porque los restos de maquillaje pueden favorecer la irritación y la inflamación ocular, además de acumular suciedad y bacterias.

La regla: disolver, no frotar