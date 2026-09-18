Spa capilares: dictan la pauta para un mejor cuidado capilar

Durante décadas, el cuidado capilar se ha concentrado en la fibra del cabello: brillo, color, hidratación o reparación de las puntas. Sin embargo, una nueva tendencia está desplazando el foco hacia una zona que permanecía prácticamente olvidada: el cuero cabelludo. El auge de los spas capilares, inspirado en rituales asiáticos y elevado a una experiencia de lujo, está transformando la manera de entender la belleza del cabello. Ya no se trata únicamente de lavar, cortar o peinar, sino de abordar la salud capilar desde su origen. Del rostro al cuero cabelludo: el gran olvidado de la belleza. Durante años, la cosmética ha educado a los consumidores sobre la importancia de la barrera cutánea, los antioxidantes o la hidratación facial. Sin embargo, el cuero cabelludo ha permanecido al margen de esa conversación. “Nos cuidamos la cara con tratamientos y cuidados carísimos, pero olvidamos que el pelo envejece al igual que lo hace la piel, y también deberíamos cuidarlo con conciencia”, ha explicado el peluquero Rossano Ferretti.

Expertos y firmas especializadas reivindican que la calidad del cabello depende, en gran medida, del estado de la piel sobre la que crece. Estrés, contaminación, cambios hormonales, exceso de productos de peinado, sudoración o herramientas térmicas afectan directamente a este ecosistema, provocando desequilibrios que pueden traducirse en irritación, acumulación de residuos, pérdida de densidad o fragilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los spas capilares nacen precisamente para tratar este problema desde la raíz. Lejos de ser un simple masaje relajante, incorporan diagnósticos personalizados, exfoliaciones profundas, tratamientos específicos y técnicas que buscan mejorar la microcirculación y optimizar la salud del cuero cabelludo.

La longevidad capilar, la nueva obsesión de la belleza

La longevidad capilar, la nueva obsesión de la belleza. Si el cuidado facial lleva años hablando de longevidad, el cabello empieza a incorporar ahora ese mismo lenguaje. El concepto de longevidad capilar está ganando protagonismo dentro del sector y consiste en preservar la calidad del cabello durante el mayor tiempo posible. Ferretti lo resume de forma sencilla: “Te abre los bulbos, nutre mejor el pelo y es todo un proceso que te permite tener un pelo más bello a largo plazo”. La prevención se convierte así en el gran objetivo: no se trata de actuar cuando aparecen los problemas, sino de mantener la salud del cuero cabelludo desde edades tempranas. Si durante décadas estuvo ligada a la ostentación ya la exclusividad, hoy el bienestar ocupa una posición central. Los consumidores ya no buscan únicamente productos premium, sino experiencias que mejoren su calidad de vida. Los expertos coinciden en que la conversación sobre el cabello está cambiando. Si hasta hace poco predominaban términos como brillo, volumen o antiencrespamiento, cada vez aparecen con más frecuencia conceptos como microbioma, oxigenación, microcirculación o barrera cutánea. El cabello ya no se entiende como un elemento aislado, sino como la consecuencia de un ecosistema mucho más complejo, y los spas capilares representan algo más que una tendencia pasajera. Su crecimiento responde a una nueva forma de entender la belleza, más ligada a la prevención que a la corrección y más conectada con el bienestar que con la apariencia inmediata. Rossano Ferretti lleva años defendiendo precisamente esa filosofía: una belleza individual, pausada y respetuosa con las necesidades reales de cada persona. Ahora, el cuero cabelludo, históricamente relegado a un segundo plano, se convierte en el nuevo protagonista de la conversación.

Spa capilares en Honduras.