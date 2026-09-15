Semana de la Moda de Londres arranca con el regreso de McQueen

Londres. Londres arrancó este jueves una nueva edición de su Semana de la Moda, que se extenderá hasta el próximo lunes 21 con uno de los calendarios más potentes de los últimos años, pues incluirá el regreso de firmas británicas consolidadas como McQueen y Mulberry, sin dejar de lado el talento emergente. En esta ocasión, la cita londinense acogerá un total de 47 pasarelas, 23 presentaciones y más de 60 eventos, varios de ellos inmersivos; y, según sus organizadores, el Consejo Británico de Moda (BFC, en inglés), busca ser "una celebración de la moda británica" que promueva la excelencia de los diseñadores a nivel nacional, así como la diversidad que define al sector en el Reino Unido. Al igual que en su anterior edición de febrero, la encargada de dar el pistoletazo de salida fue la firma del fallecido modisto irlandés Paul Costelloe, ahora capitaneada por su hijo William, que presentó esta mañana su colección de primavera-verano para 2027, enmarcada en una paleta de color dominada por el azul marino, el celeste, el blanco y el crema.

En este primer día, los nombres más destacados son los de la marca británica Barbour, famoso por su ropa de estilo rural y de caza, y la presentación del estadounidense Harris Reed, conocido por su moda de "estilo fluido", que ha deslumbrado en citas como la Met Gala neoyorquina y ha conquistado a famosos de la talla de Harry Styles, Florence Pugh o Lily Collins. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin abandonar las celebridades, la marca Ten C, principalmente centrada en abrigos y parkas, también celebrará una presentación especial, apenas unos días después de que el cantante Liam Gallagher , de Oasis, eligiese una de sus piezas para asistir al estreno de su documental en Londres. Latinoamérica también tendrá un lugar destacado este jueves, con la pasarela femenina del diseñador peruano afincado en Londres Genaro Rivas , que presentará su colección 'A Shard Reborn' ('Un fragmento renacido'). En un vídeo publicado en sus redes sociales, el modisto peruano aseguró que en este desfile mostrará una parte suya hasta ahora oculta, que se siente "más controlada ya la vez más arriesgada": "No quiero explicar más sobre lo que eso significa, porque tenéis que esperar para verlo", avanzó.