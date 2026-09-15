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La marca Carolina Herrera celebra 45 años de moda fiel a su identidad

Carolina Herrera celebra 45 años con una colección de Wes Gordon que homenajea sus señas de identidad durante la Semana de la Moda de Nueva York.

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Agencia EFE
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La marca estadounidense Carolina Herrera celebró este lunes su 45 aniversario en la Semana de la Moda de Nueva York con una nueva colección de su director creativo, Wes Gordon, quien se mantuvo fiel a las señas de identidad de la firma.

 Foto Ángel Colmenares / EFE​​​​​​​
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La diseñadora venezolana cedió las riendas a Gordon en 2018, después de 37 años al frente de su marca homónima, y ambos han mantenido una relación cercana que salta a la vista en cada desfile, cuando el creativo se detiene a saludar y abrazar a quien fue su mentora.

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Para la primavera-verano de 2027, Gordon homenajeó a Herrera al sacar a relucir un retrato de la modista realizado por el icono del 'pop art' Andy Warhol en 1979, que apareció en los materiales de promoción del desfile y fue el protagonista de un vestido corto y un bolso.

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"Warhol documentó muchos de los momentos que compartieron, fotografiando a Herrera en cenas, galas y fiestas, así como los desfiles de Herrera, incluyendo su primera presentación en el Metropolitan Club en 1981", explicó la marca sobre aquella amistad y sus inicios.

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Precisamente, son 45 años los que se cumplen de aquel desfile de Herrera en el exclusivo club aledaño a Central Park, en el que fue clave el impulso de la editora de moda Diana Vreeland, quien animó a la 'socialité' venezolana a dedicarse a la moda y crear una colección.

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Gordon renovó las señas de identidad elegantes y femeninas de la marca al apostar por conjuntos de falda lápiz y blusa, o de pantalón y blusa, con la cintura marcada, así como por vestidos más ceñidos para el día y con volúmenes exagerados para la noche.

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También dio nuevos giros a los emblemáticos estampados de flores y de lunares de Herrera, y añadió estampados de cuadros de línea fina y telas de encaje.

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La pedrería estuvo presente en los vestidos de noche, de gran volumen y en tonos metalizados, mientras que también se utilizó en accesorios como pendientes y collares, en colores vivos, para momentos más informales.

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El desfile lo cerró la supermodelo Karlie Kloss, musa de la marca e imagen del perfume Good Girl, que cumple una década. Kloss lució un vestido vaporoso de color negro con una lazada de color añil en la cintura.

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La pasarela tomó la sede del Ballet de Nueva York, ubicada en el Lincoln Center, el mayor complejo cultural de la ciudad, cuyo espacioso 'hall' estaba decorado para la ocasión con un enorme jardín de tulipanes amarillos flanqueado por bancos llenos de celebridades.

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En la primera fila se pudo ver a las actrices Pamela Anderson, Natalia Dyer y Lucy Hale; al cantante Sebastián Yatra; a la empresaria Martha Stewart, y a la presentadora Alexa Chung, mezclados entre un público muy glamuroso que llevaba, en muchos casos, 'looks' de Herrera.

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La marca sigue creciendo: recientemente abrió una tienda insignia en el Design District de Miami, su sexto establecimiento en Estados Unidos.

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Modelos desfilan prendas de la marca de moda Carolina Herrera este lunes, en la Semana de la Moda de Nueva York (Estados Unidos).

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Los vestidos con volúmenes exagerados para la noche fueron los protagonistas.

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