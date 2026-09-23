El reto de convivir con personas difíciles

Una sola “manzana podrida” puede arruinar la armonía de un grupo entero. Cuando esa persona tóxica está dentro de la familia, el impacto emocional y psicológico se multiplica. La psicóloga Leanne ten Brinke ofrece claves para enfrentar estas situaciones. Según Ten Brinke, profesora de la Universidad de Columbia Británica, una pequeña parte de la población psicópatas, narcisistas y manipuladores, son responsables de gran parte del sufrimiento en el mundo. Estas personalidades oscuras no solo aparecen en jefes autoritarios o políticos sin escrúpulos, también pueden estar en los vínculos más íntimos: padres, hermanos e hijos.

“Los padres con rasgos psicopáticos tienden a ser fríos, abusivos o negligentes, y pueden transmitir esas características a sus hijos”, explica la especialista. El dolor emocional que generan es profundo y duradero.

¿Quedarse o irse? Una decisión difícil

Ante esta realidad, Ten Brinke recomienda que los hijos adultos evalúen si es mejor permanecer en casa o alejarse. La decisión debe basarse en evidencia científica y en la comprensión de que los cambios de personalidad son poco probables sin motivación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para quienes deciden quedarse, establecer límites claros y escritos es fundamental. Aunque no garantiza que se respeten, reduce la probabilidad de que sean ignorados. Buscar puntos en común antes de conversaciones difíciles puede suavizar la interacción. “Las personas con rasgos narcisistas tienden a tratar mejor a quienes sienten afinidad”, señala la psicóloga. También aconseja formular preguntas en lugar de imponer cambios. Preguntar “¿qué opinas sobre cambiar nuestra forma de comunicarnos?” puede abrir más puertas que exigir un cambio directo. En negociaciones delicadas, hacerlo por escrito es más seguro. Las investigaciones muestran que quienes tienen personalidades oscuras son más persuasivos cara a cara que en textos.

Intervención temprana: una esperanza para el futuro