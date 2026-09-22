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Delgadez extrema: los riesgos de la estética esquelética

La moda de la delgadez extrema, impulsada por celebridades y redes sociales, pone en riesgo la salud física y mental de los jóvenes

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 10:44 -
  • EFE
Delgadez extrema: los riesgos de la estética esquelética

La idealización de tener un cuerpo extremadamente delgado, ha adquirido gran visibilidad a través de artistas y famosos, como un ideal de belleza, éxito, bienestar y aceptación social.

 Foto: Shutterstock

La idealización de tener un cuerpo extremadamente delgado, que ha adquirido gran visibilidad a través de artistas y famosos, como un ideal de belleza, éxito, bienestar y aceptación social, induce a algunos jóvenes a tratar de conseguir ese tipo de figura, señala la psicóloga Paula Villapalos , en entrevista con EFE.

El deseo de alcanzar una delgadez incorrectamente idealizada favorece que algunos jóvenes adopten conductas de riesgo, como restringir su alimentación o hacer ejercicio físico de manera compulsiva, los aumentan su vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, advierte Villapalos.

La tendencia de mostrar un peso significativamente inferior al considerado saludable, en ocasiones dejando a la vista perfiles óseos del cuerpo, se ha convertido en un mal referente para los jóvenes.

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Paula Villapalos es psicóloga de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo de Madrid, España.

Paula Villapalos es psicóloga de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo de Madrid, España.

 (Foto: EFE)

Un ideal erróneo de éxito y aceptación.

La psicóloga Paula Villapalos señala que la idealización de un cuerpo extremadamente delgado, asociada a éxito y aceptación social, induce a muchos adolescentes a buscar esa figura a cualquier costo.

Aunque los TCA tienen un origen multifactorial biológico, psicológico, familiar y sociocultural, la visibilidad de la delgadez extrema contribuye a mantener el malestar en personas predispuestas.

La tendencia a idealizar la delgadez extrema puede afectar a las jóvenes, sobre todo a los adolescentes, según los especialistas.

La tendencia a idealizar la delgadez extrema puede afectar a las jóvenes, sobre todo a los adolescentes, según los especialistas.

(Foto: EFE)
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El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo

HUQP advierte que una ingesta insuficiente de alimentos puede provocar pérdida de masa muscular, alteraciones hormonales, disminución de la densidad ósea y problemas gastrointestinales.

Los especialistas subrayan que, salvo que obedezca a la complexión natural de una persona, la delgadez extrema nunca debe considerarse un sinónimo de salud.

En la práctica clínica, cada vez más adolescentes y familias consultan por malestar relacionado con la imagen corporal, la presión estética y la influencia de las redes sociales, explica Villapalos.

La exposición repetida a ideales corporales irreales aumenta la insatisfacción con el propio cuerpo y la tendencia a compararse con los demás, lo que puede derivar en obsesiones peligrosas.

La idealización de tener un cuerpo extremadamente delgado, ha adquirido gran visibilidad a través de artistas y famosos, como un ideal de belleza, éxito, bienestar y aceptación social.

La idealización de tener un cuerpo extremadamente delgado, ha adquirido gran visibilidad a través de artistas y famosos, como un ideal de belleza, éxito, bienestar y aceptación social.

 (Foto: EFE)

Celebridades y el peligro de un cuerpo ‘perfecto’: la moda que enferma

Históricamente, la moda y la publicidad han consolidado cánones de belleza poco realistas, y hoy las redes sociales amplifican estos modelos, normalizando la delgadez extrema con rapidez.

Este fenómeno afecta especialmente a adolescentes y personas emocionalmente vulnerables, que adoptan estrategias poco saludables para perder peso, como dietas extremas o uso indebido de fármacos.

Villapalos insiste en que es fundamental explicar a los jóvenes que esos cuerpos no representan la diversidad corporal real y que cada persona tiene una constitución distinta.

La conclusión de los especialistas es clara: la delgadez extrema no es un modelo aspiracional, sino un riesgo real para la salud física y mental. La educación crítica y el acompañamiento profesional son claves para proteger a los jóvenes de este ideal dañino.

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