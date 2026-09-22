Delgadez extrema: los riesgos de la estética esquelética

La idealización de tener un cuerpo extremadamente delgado, que ha adquirido gran visibilidad a través de artistas y famosos, como un ideal de belleza, éxito, bienestar y aceptación social, induce a algunos jóvenes a tratar de conseguir ese tipo de figura, señala la psicóloga Paula Villapalos , en entrevista con EFE. El deseo de alcanzar una delgadez incorrectamente idealizada favorece que algunos jóvenes adopten conductas de riesgo, como restringir su alimentación o hacer ejercicio físico de manera compulsiva, los aumentan su vulnerabilidad a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, advierte Villapalos.

La tendencia de mostrar un peso significativamente inferior al considerado saludable, en ocasiones dejando a la vista perfiles óseos del cuerpo, se ha convertido en un mal referente para los jóvenes.

Un ideal erróneo de éxito y aceptación.

La psicóloga Paula Villapalos señala que la idealización de un cuerpo extremadamente delgado, asociada a éxito y aceptación social, induce a muchos adolescentes a buscar esa figura a cualquier costo. Aunque los TCA tienen un origen multifactorial biológico, psicológico, familiar y sociocultural, la visibilidad de la delgadez extrema contribuye a mantener el malestar en personas predispuestas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo

HUQP advierte que una ingesta insuficiente de alimentos puede provocar pérdida de masa muscular, alteraciones hormonales, disminución de la densidad ósea y problemas gastrointestinales. Los especialistas subrayan que, salvo que obedezca a la complexión natural de una persona, la delgadez extrema nunca debe considerarse un sinónimo de salud. En la práctica clínica, cada vez más adolescentes y familias consultan por malestar relacionado con la imagen corporal, la presión estética y la influencia de las redes sociales, explica Villapalos.

La exposición repetida a ideales corporales irreales aumenta la insatisfacción con el propio cuerpo y la tendencia a compararse con los demás, lo que puede derivar en obsesiones peligrosas.

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