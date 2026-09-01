¿Necesita ayuda psicológica?, estos lugares ofrecen atención gratuita en San Pedro Sula

Sin embargo, existen algunas limitaciones porque las consultas con psicólogos privados pueden tener un costo elevado, pero la buena noticia es que también existen instituciones y programas en San Pedro Sula que ofrecen atención de forma gratuita o a bajo costo, brindando alternativas para quienes enfrentan ansiedad, depresión, estrés, duelos u otras situaciones que requieren acompañamiento profesional.

Buscar apoyo profesional a tiempo puede ayudar a prevenir que las crisis emocionales se intensifiquen y favorecer una mejor calidad de vida.

SAN PEDRO SULA. Cuidar la salud mental es tan importante como la salud física, porque influye en la manera que reaccionamos ante las situaciones cotidianas y los problemas inesperados.

Conocer dónde acudir, qué servicios ofrecen y cuáles son los requisitos, puede ser el primer paso para recibir ayuda oportuna y salir de esa crisis.

1.- Oficina Municipal de la Mujer. Ofrece atención psicológica sin costo a mujeres residentes de esta ciudad. Incluye intervención en crisis, psicoterapia breve, consejería, evaluaciones y, cuando es necesario, remisión a psiquiatría u otras especialidades. El requisito para acceder, según su sitio web, es presentar la identidad y acreditar residencia en SPS.

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2.- Universidad Nacional Autónoma de Honduras Campus Cortés. La UNAH cuenta con servicios psicológicos institucionales y un Centro de Atención Psicológica (CAPS) que ofrece atención gratuita a la comunidad universitaria y al público general, también realizan talleres y jornadas de consultas en diversas comunidades del Valle de Sula en apoyo de otras organizaciones. Para mayor información, puede acceder a su sitio web Psicología UNAH.

3.- Ciudad Mujer Honduras. Este centro brinda atención psicológica integral y 100% gratuita para mujeres y adolescentes. Su enfoque es el apoyo emocional y asistencia especializada para la prevención y sobrevivientes de violencia intrafamiliar, violencia doméstica o abuso sexual. Está ubicado en colonia Municipal, sector Calpules, contiguo a la escuela Froylán Turcios. Para llegar en transporte público puede tomar la ruta

4.- Hospital San Juan de Dios. Este es el único hospital especializado en salud mental en la región noroccidental de Honduras. Esta institución trabaja en convenio descentralizado con la Secretaría de Salud para ofrecer servicios de psiquiatría y psicología a la población de escasos recursos o vulnerable. Está ubicado en la 8va avenida SE, 37 calle, contiguo al INFOP. Para más información también puede revisar su página de Facebook o llamar al 2502-4790.

5.- Policlínico Miguel Paz Barahona. Ofrece psicología general para todas las edades, atención especializada para adolescentes (10 a 19 años), apoyo para pacientes con VIH y consultas con psiquiatras. El servicio es gratuito y confidencial, atienden de lunes a viernes, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Se encuentra en la 6ª Avenida SE, Barrio Medina.

6.- Teletón. Los profesionales de psicología en Teletón brindan apoyo a sus pacientes y familiares a través de la intervención pertinente para el desarrollo de habilidades receptivas mediante la sensibilización y educación para la adaptación hacia su terapia y discapacidad.

Aquí se prioriza el refuerzo inmediato ante una crisis o falta de equilibrio afectivo que impida el progreso de las diversas terapias físicas que brindan. Así como también se promueve el crecimiento personal, la adquisición de habilidades socio personales, refuerzo cognitivo y un uso óptimo de sus capacidades a través de programas individuales, grupales o terapia cognitiva virtual. Para más detalles, puede visitar su sitio web www.teleton.org o escribir al WhatsApp 9442-3553.

7. Instituto Sampedrano de Educación Especial (ISEE). Ofrece servicios de atención psicológica, evaluaciones, terapias conductuales, emocionales y de estimulación global para niños, adolescentes y adultos.

No es un centro de psicoterapia general, sino una institución enfocada en educación especial y atención integral a personas con necesidades especiales, tales como Síndrome de Down, Trastorno del espectro autista (TEA), parálisis cerebral infantil, problemas o trastornos del aprendizaje, etc. Para más información puede comunicarse al 9798-5137 (solo por mensaje de WhatsApp).