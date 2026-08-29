Reír es bueno para la salud cardíaca: ¿qué dice la ciencia?

Se sabe que el estrés sostenido o intenso puede aumentar las probabilidades de que una persona desarrolle enfermedades cardiovasculares. A la inversa, algunos estudios han comprobado en los últimos años que vivir experiencias opuestas a las situaciones estresantes, como disfrutar de la risa y la alegría, puede ayudar a proteger el corazón y los vasos sanguíneos.

¿Pueden la alegría y la risa ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas? Algunos estudios recientes sugieren que podrían contribuir a la salud cardiovascular.

Las enfermedades cardíacas, en particular los infartos, a menudo parecen surgir de la nada, pero lo cierto es que reducir el riesgo de sufrirlos está, en buena medida, en nuestras manos, ya que las probabilidades de que una persona las desarrolle dependen en gran parte de componentes del estilo de vida que son potencialmente modificables, según los especialistas.

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Algunos factores de riesgo —características biológicas o conductas que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad determinada o morir debido a esta— no se pueden modificar, como la edad, el sexo y la predisposición genética.

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Pero alrededor del 90 % del riesgo de sufrir un ataque cardíaco en los hombres y el 94 % del riesgo en las mujeres se puede atribuir a factores sobre los que una persona puede ejercer grados distintos de control, lo que significa que las dolencias del corazón son, en gran medida, prevenibles, según el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC), en EE.UU. UU.

Las campañas sanitarias de prevención destinadas a proteger la salud del corazón y los vasos sanguíneos hacen hincapié en corregir estos factores de riesgo modificables, entre los que destacan la presión arterial y el colesterol elevado, la diabetes, el consumo de alcohol y una alimentación poco saludable, así como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el estrés.

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El 'ja, ja, ja': aliado natural de la salud cardiovascular

El estrés es un factor de riesgo bien conocido para las enfermedades cardíacas, pero lo opuesto al estrés —la risa y la alegría— podría, de hecho, ayudar a proteger el corazón, según algunas investigaciones y especialistas.

“La risa puede tener un efecto beneficioso que promueve la salud de los vasos sanguíneos”, afirma el doctor Brett Carroll, director de Medicina Vascular en el Instituto Cardiovascular del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), un hospital de Boston, Massachusetts, EE.UU. UU.

Según este cardiólogo, "las investigaciones sugieren que las endorfinas, unas sustancias químicas cerebrales que se liberan durante la risa, estimulan el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Esto, a su vez, libera óxido nítrico, una molécula conocida por relajar las arterias".

Además, reír puede ayudar a reducir en nuestro organismo la producción de hormonas del estrés, como el cortisol y la epinefrina, que pueden provocar la constricción de los vasos sanguíneos y contribuir al aumento de la presión arterial, según el doctor Carroll.