Reír es bueno para la salud cardíaca: ¿qué dice la ciencia?

Se sabe que el estrés sostenido o intenso puede aumentar las probabilidades de que una persona desarrolle enfermedades cardiovasculares. A la inversa, algunos estudios han comprobado en los últimos años que vivir experiencias opuestas a las situaciones estresantes, como disfrutar de la risa y la alegría, puede ayudar a proteger el corazón y los vasos sanguíneos.
¿Pueden la alegría y la risa ayudar a prevenir las enfermedades cardíacas? Algunos estudios recientes sugieren que podrían contribuir a la salud cardiovascular.
Las enfermedades cardíacas, en particular los infartos, a menudo parecen surgir de la nada, pero lo cierto es que reducir el riesgo de sufrirlos está, en buena medida, en nuestras manos, ya que las probabilidades de que una persona las desarrolle dependen en gran parte de componentes del estilo de vida que son potencialmente modificables, según los especialistas.
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Algunos factores de riesgo —características biológicas o conductas que aumentan la probabilidad de padecer una enfermedad determinada o morir debido a esta— no se pueden modificar, como la edad, el sexo y la predisposición genética.
Pero alrededor del 90 % del riesgo de sufrir un ataque cardíaco en los hombres y el 94 % del riesgo en las mujeres se puede atribuir a factores sobre los que una persona puede ejercer grados distintos de control, lo que significa que las dolencias del corazón son, en gran medida, prevenibles, según el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (CUIMC), en EE.UU. UU.
Las campañas sanitarias de prevención destinadas a proteger la salud del corazón y los vasos sanguíneos hacen hincapié en corregir estos factores de riesgo modificables, entre los que destacan la presión arterial y el colesterol elevado, la diabetes, el consumo de alcohol y una alimentación poco saludable, así como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el estrés.
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El 'ja, ja, ja': aliado natural de la salud cardiovascular
El estrés es un factor de riesgo bien conocido para las enfermedades cardíacas, pero lo opuesto al estrés —la risa y la alegría— podría, de hecho, ayudar a proteger el corazón, según algunas investigaciones y especialistas.
“La risa puede tener un efecto beneficioso que promueve la salud de los vasos sanguíneos”, afirma el doctor Brett Carroll, director de Medicina Vascular en el Instituto Cardiovascular del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), un hospital de Boston, Massachusetts, EE.UU. UU.
Según este cardiólogo, "las investigaciones sugieren que las endorfinas, unas sustancias químicas cerebrales que se liberan durante la risa, estimulan el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Esto, a su vez, libera óxido nítrico, una molécula conocida por relajar las arterias".
Además, reír puede ayudar a reducir en nuestro organismo la producción de hormonas del estrés, como el cortisol y la epinefrina, que pueden provocar la constricción de los vasos sanguíneos y contribuir al aumento de la presión arterial, según el doctor Carroll.
Los beneficios de una buena carcajada
Este cardiólogo añade que otros efectos saludables de la risa que podrían repercutir positivamente en el corazón son “aumentar el número de células productoras de anticuerpos, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico del organismo, y contribuir a mantener bajo control el peso corporal, al reducir el cortisol, una hormona del estrés que favorece el sobrepeso”.
“No tenemos una receta específica para fomentar la 'risa', pero sabemos que la dieta saludable, el ejercicio físico regular y los hábitos de vida saludables, junto con la reducción del estrés y una salud emocional positiva, son beneficiosas para el sistema cardiovascular”, enfatiza el doctor Carroll.
“Aunque en el mundo caótico de hoy puede ser más difícil mantener relaciones cuando nos sentimos abrumados, el hecho de compartir por teléfono o a través de una videollamada un chiste o un recuerdo divertido con los amigos o familiares puede ser más importante que nunca, ya que puede ser un buen antídoto contra el estrés”, señala el cardiólogo del BIDMC.
“El aislamiento físico puede llevar a la soledad, pero existe una diferencia entre estar básicamente distante y emocionalmente distante”, afirma, por su parte, la doctora Elizabeth LaSalvia, psiquiatra geriátrica del Centro Médico Beth Israel Deaconess.
Para fomentar la risa y el bienestar emocional, LaSalvia recomienda ser proactivos, “contactando a familiares y amigos, o llamando a una persona con quien queremos hablar desde hace tiempo”.
Ver una comedia en el cine o la televisión, leer un libro divertido o escuchar a un monologuista son otras maneras prácticas de fomentar la risa, recomendadas por LaSalvia.
“Aunque aún está por verso si es la mejor medicina, en lo que respeta a la salud cardíaca, la risa puede contribuir a mantener el corazón en buena forma. ¡No es broma!”, enfatiza el BIDMC.
Alegría, endotelio y óxido nítrico
Al igual que consumir regularmente alimentos bajos en azúcar y grasas saturadas, evitar el tabaco y mantenerse básicamente activo, la alegría y la risa pueden contribuir a la salud cardiovascular, porque “reducir el estrés ayuda a mantener el endotelio sano”, confirma el cardiólogo Andrew Einstein, profesor de medicina radiológica en el CUIMC.
“Las arterias y venas están revestidas por una capa de células llamada endotelio, que cuando está sana, favorece el flujo sanguíneo, previene la formación de cóágulos y la acumulación de placa y transporta las sustancias que el cuerpo necesita”, explica el doctor Einstein.
“Una de estas sustancias, el óxido nítrico, induce la relajación de los vasos sanguíneos, lo que permite un mayor flujo sanguíneo y reduce la presión arterial”, especifica.
Participar en actividades que nos aporten alegría y producirn risas, escuchar música alegre y ver comedias puede mejorar el bienestar y, potencialmente, favorecer la salud cardiovascular, especialmente cuando se combina con otros hábitos saludables. También podemos encontrar alegría en una lectura agradable y en una comida saludable, destaca este cardiólogo.
"Esto no significa que debas sentarte y encender la televisión. Significa elegir programas de televisión, películas, música y otras actividades que te hagan reír, o al menos sonreír, en lugar de aquellas que provocan reacciones o emociones negativas (peleas, gritos, violencia, escenas intensas)", describe.
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Programas de comedia y arterias coronarias.
Efectivamente, reír con amigos o hacerlo a carcajadas con nuestro programa de comedia favorito no solo puede hacernos sentir bien, sino que también podría beneficiarnos al corazón, según un estudio del profesor Marco Saffi, de Brasil, y su equipo de investigadores.
La investigación, presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en 2023, estudió a personas con enfermedad coronaria —una de las principales causas de infarto de miocardio— para analizar los posibles efectos de la risa sobre el corazón y el sistema circulatorio.
En el ensayo clínico participaron durante 12 semanas 26 personas con enfermedad coronaria, con una edad promedio de 64 años. A la mitad de los participantes se les pidió que siguiera un curso de terapia de la risa consistente en ver programas de comedia dos veces por semana, mientras que la otra mitad vio documentales de contenido “neutral” sobre temas como la política, según la Fundación Británica del Corazón (BHF).
Se comprobó que el grupo que siguió la terapia de la risa presentó mejoras en algunos indicadores cardiovasculares: las arterias pudieron expandirse en mayor medida, el flujo de oxígeno alrededor del cuerpo aumentó y se redujeron determinados indicadores de inflamación en la sangre, según la BHF.
Aunque el estudio de Saffi fue relativamente pequeño y sus resultados no permiten establecer por sí solos que la risa previene los infartos, otras investigaciones han analizado sus posibles efectos sobre el organismo. Según la BHF, reír puede liberar endorfinas, favorecer la respiración y reducir algunas respuestas asociadas al estrés.
El profesor Marco Saffi ha sugerido que la risa podría utilizarse como complemento en el cuidado de personas con cardiopatías, por ejemplo, invitándolas a disfrutar de espectáculos de comedia o animándolas a compartir momentos divertidos con amigos y familiares.
La BHF señala que, en el Reino Unido, médicos de Bristol y Coventry recomiendan el “yoga de la risa” —una combinación de ejercicios de respiración y risa deliberada— como parte de un programa piloto destinado a mejorar el bienestar de sus pacientes.