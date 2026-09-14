Una neuroprótesis para la parálisis permite a los pacientes comunicar palabras y gestos

EFE. Expresarse y conversar es mucho más que palabras: un proceso dinámico en el que participa toda la corteza motora. Hasta ahora se habían desarrollado varias neuroprótesis para que las personas con parálisis pudieran comunicar palabras, hoy la ciencia da un paso más para que también puedan transmitir gestos.

Un equipo de investigadores de la Universidad de California San Francisco ( UCSF) ha desarrollado un implante cerebral capaz de descodificar simultáneamente el habla y los gestos en personas y reflejarlos en una pantalla. Los hallazgos, recogidos este lunes en la revista Nature Neuroscience, suponen un paso adelante hacia las interfaces cerebro-ordenador que permiten una comunicación oral y gestual a las personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares o las enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral amiotrófica ( ELA ).

Para lograr este hallazgo, los científicos han recurrido a técnicas de aprendizaje automático para registrar la actividad neuronal específica que subyace en el habla ya los gestos físicos simultáneos en tres pacientes con parálisis del tracto vocal y en las extremidades. Los investigadores colocaron implantes cerebrales (denominados matriz de electrocorticografía ) en la corteza sensoriomotora a los tres pacientes.

Esta región del cerebro combina el control del movimiento corporal y el procesamiento de las sensaciones táctiles. De este modo, vio que un único implante podía captar señales relacionadas con varios tipos de movimientos, incluidos los de las extremidades superiores y los movimientos de la boca y la cara relacionados con el habla (como encogerse de hombros, levantar el puño o asentir con la cabeza).

Los autores utilizaron decodificadores paralelos de habla y gestos para animar un avatar de cuerpo completo con dos de los pacientes. La clave de estos dispositivos decodificadores es que refleja los pensamientos de los participantes en comandos que dictan las palabras y expresiones de un avatar humano en una pantalla.