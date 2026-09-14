Oxicodona: el analgésico que alivia el dolor, pero también cobra vidas

La oxicodona es un opioide semisintético que nació con la intención de aliviar el dolor más intenso, aquel que otros analgésicos no podían controlar. Su potencia la convirtió en un recurso indispensable en hospitales y clínicas, pero también en una sustancia de alto riesgo fuera de ese entorno.

Este medicamento derivado de la tebaína actúa sobre los receptores opioides del sistema nervioso central , modificando la percepción del dolor. Su eficacia es indiscutible, pero su capacidad de generar dependencia y depresión respiratoria lo coloca en el centro de la polémica . En términos de potencia, la oxicodona se considera más fuerte que la morfina por vía oral, mientras que el tramadol es mucho menos potente y se utiliza en dolores moderados.

La morfina ha sido históricamente el estándar de referencia en el tratamiento del dolor intenso, especialmente en pacientes con cáncer o en cuidados paliativos. La oxicodona , por su mayor biodisponibilidad oral, se ha convertido en una alternativa frecuente en el manejo del dolor crónico y postoperatorio.

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En cuanto a efectos secundarios, la oxicodona y la morfina comparten riesgos de somnolencia, náuseas, estreñimiento y depresión respiratoria. El tramadol añade la posibilidad de convulsiones y síndrome serotoninérgico.

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El potencial de dependencia es mayor en la oxicodona y la morfina , mientras que el tramadol, aunque menos adictivo, no está exento de abuso. Legalmente, la oxicodona y la morfina están clasificadas como sustancias de control estricto, mientras que el tramadol, aunque regulado, suele tener un acceso menos restringido.

En la práctica clínica, la elección entre estos tres depende de la intensidad del dolor, el estado del paciente y la evaluación médica de riesgos y beneficios. La morfina suele administrarse por vía oral, intravenosa o subcutánea, mientras que la oxicodona se ofrece en tabletas de liberación inmediata y prolongada. El tramadol se presenta en cápsulas, gotas y soluciones inyectables.

En Estados Unidos, la oxicodona ha sido protagonista de la llamada “crisis de opioides” , un fenómeno que ha cobrado millas de vidas por sobredosis. Lo que comenzó como un tratamiento médico terminó convertido en un problema de salud pública.