Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian una pausa en su matrimonio

El cantante Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, sorprendió a sus seguidores al anunciar, mediante un comunicado publicado en Instagram, que él y su esposa, la modelo guatemalteca Kimberly Flores, decidieron hacer una “pausa” en su relación de pareja.

El mensaje, difundido en sus historias de Instagram, señala que la decisión fue tomada en conjunto y que ambos prefirieron compartirla directamente con sus seguidores para evitar especulaciones.

"Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro", escribió Luna.

Edwin Luna y Kimberly Flores se conocieron en 2015, cuando el cantante desarrolló una etapa de proyección con La Trakalosa de Monterrey. Su relación captó la atención de los medios de entretenimiento y se convirtió en una de las parejas conocidas del regional mexicano.

La pareja celebró su boda el 27 de julio de 2019, en una ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y figuras del espectáculo. Desde entonces, ambos compartieron públicamente momentos de su vida en pareja y familiar.

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