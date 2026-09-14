Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian una pausa en su matrimonio

El cantante Edwin Luna, líder de La Trakalosa de Monterrey, sorprendió a sus seguidores al anunciar, mediante un comunicado publicado en Instagram, que él y su esposa, la modelo guatemalteca Kimberly Flores, decidieron hacer una “pausa” en su relación de pareja.
El mensaje, difundido en sus historias de Instagram, señala que la decisión fue tomada en conjunto y que ambos prefirieron compartirla directamente con sus seguidores para evitar especulaciones.
"Después de nueve años de compartir amor, aventuras, aprendizajes y una familia, hemos decidido hacer una pausa en nuestra relación de pareja. Esto no significa que nos alejemos ni que dejemos de estar presentes el uno para el otro", escribió Luna.
Edwin Luna y Kimberly Flores se conocieron en 2015, cuando el cantante desarrolló una etapa de proyección con La Trakalosa de Monterrey. Su relación captó la atención de los medios de entretenimiento y se convirtió en una de las parejas conocidas del regional mexicano.
La pareja celebró su boda el 27 de julio de 2019, en una ceremonia a la que asistieron familiares, amigos y figuras del espectáculo. Desde entonces, ambos compartieron públicamente momentos de su vida en pareja y familiar.
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Una familia en común
Durante su relación, Edwin Luna y Kimberly Flores formaron una familia con dos hijos en común, además de convivir con los hijos que cada uno tenía de relaciones anteriores.
En el comunicado, Luna subrayó que el bienestar de los hijos es una prioridad durante este proceso.
“Seguimos unidos por el cariño, la amistad, el respeto y, sobre todo, por el amor a nuestros hijos ya nuestra familia”, expresó el cantante.
Una separación no definitiva
El comunicado enfatizó que la decisión no representa, por ahora, un divorcio, sino un tiempo de reflexión.
“Queremos darnos la oportunidad de volver a mirarnos como al principio, como dos personas que se quieren, que están intentando entenderse y descubrir, con calma y sin presiones, si pueden volver a elegirse”, expresó Luna.
La pareja también pidió respeto y prudencia a los medios y seguidores, y solicitó que cualquier versión ajena a ellos sea tomada con cautela.
“Estamos tratando de tomar las mejores decisiones, siempre procurando que nuestros hijos y nuestros seres queridos sean lo menos afectados posible”, añadieron.
Con este anuncio, Edwin Luna y Kimberly Flores hacen pública una pausa en su relación de pareja y dejan abierta, según sus propias palabras, la posibilidad de volver a elegirse en el futuro.