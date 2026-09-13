Stephie Morel: "Me voy feliz, orgullosa y agradecida por haber dado lo mejor de mí"

San Pedro Sula. Stephie Morel, quien representó al departamento de Cortés en el certamen de Miss Honduras Universe 2026, compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el apoyo de todos sus seguidores.

"Hoy mi corazón está lleno de gratitud y orgullo por todo el camino recorrido. Gracias a cada persona que creyó en mí, a cada fan, a cada página y a todos quienes confiaron completamente en mi trabajo y me acompañaron durante esta experiencia", expresó la joven en su perfil de Instagram.

"Me voy feliz, orgullosa y agradecida por haber dado lo mejor de mí en cada etapa. Gracias por tanto amor y por ser parte de este sueño", agregó la beldad.

Stephie Alexandra Morel es una destacada modelo, reina de belleza y estudiante de Derecho hondureña, originaria de Choloma, Cortés. Con una imponente estatura de 1.83 metros, se ha consolidado como una de las figuras más populares y experimentadas en el ámbito de los certámenes de belleza en Honduras.