Alejandra Fuentes se despide de su reinado: "Gracias, Honduras. Te llevo siempre en mi corazón"

San Pedro Sula. Alejandra Fuentes se despidió con honor de su reinado como Miss Honduras Universo 2025 y entregó la corona a su sucesora, Luisa Pineda.

"Gracias, Honduras. Te llevo siempre en mi corazón y, adondequiera que vaya, llevaré tu nombre en alto. Ha sido un honor representarte, y seguirá siendo mi compromiso servirte con orgullo, amor y propósito"escribió la reina de belleza en sus redes sociales.

Alejandra también manifestó estar muy orgullosa de su tierra natal, Olancho. "Por siempre, hija de Olancho y tu reina, mi Hondura. Gracias".

Asimismo, dedicó un agradecimieto a la tienda Amira Boutique por vestirla como una princesa de cuentos de hadas para la gran gala de 2026.

"Gracias a @amiratboutiquehn por vestirme en mi última noche como reina", concluyó.