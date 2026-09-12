Alejandra Fuentes se despide de su reinado: "Gracias, Honduras. Te llevo siempre en mi corazón"

San Pedro Sula. Alejandra Fuentes se despidió con honor de su reinado como Miss Honduras Universo 2025 y entregó la corona a su sucesora, Luisa Pineda.
"Gracias, Honduras. Te llevo siempre en mi corazón y, adondequiera que vaya, llevaré tu nombre en alto. Ha sido un honor representarte, y seguirá siendo mi compromiso servirte con orgullo, amor y propósito"escribió la reina de belleza en sus redes sociales.
Alejandra también manifestó estar muy orgullosa de su tierra natal, Olancho. "Por siempre, hija de Olancho y tu reina, mi Hondura. Gracias".
Asimismo, dedicó un agradecimieto a la tienda Amira Boutique por vestirla como una princesa de cuentos de hadas para la gran gala de 2026.
"Gracias a @amiratboutiquehn por vestirme en mi última noche como reina", concluyó.
Maira Alejandra Fuentes Sierra fue la ganadora del título Miss Honduras Universo 2025, certamen en el cual representó con orgullo al departamento de Olancho.
Con su coronación, en julio de 2025, rompió una racha de 17 años para su departamento natal, convirtiéndose en la primera olanchana en ganar el título nacional desde 2008.
Como máxima representante de la belleza e intelecto hondureño, viajó a Tailandia para competir en la 74ª edición de Miss Universe.
Alejandra Fuentes destacó en el concurso no solo por su pasarela, sino también por su sólida preparación académica y experiencia.
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