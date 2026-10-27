Nubosidad y lluvias en Honduras este martes 27 de octubre

Tegucigalpa. Este martes, las condiciones atmosféricas en Honduras se verán influenciadas por el ingreso de una cuña de alta presión que afectará el territorio nacional.
De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), este fenómeno meteorológico generará vientos frescos provenientes del norte.
Asimismo, las autoridades pronostican abundante nubosidad y precipitaciones débiles y aisladas, las cuales afectarán principalmente a las regiones del norte del país.
Por otra parte, en el resto del territorio nacional predominarán las condiciones mayormente secas durante el transcurso del día. Sin embargo, los hondureños experimentarán temperaturas bastante frescas, especialmente en las primeras horas del día y la noche.
En cuanto al estado del mar, Copeco detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá con alturas normales que oscilarán entre los 1 y 3 pies. Las mismas condiciones de oleaje de 1 a 3 pies se esperan para el golfo de Fonseca, garantizando regularidad para las actividades de la pesca artesanal y la navegación.
Asimismo, recuerdan que la fase lunar actual se encuentra en luna llena, con salida del sol a las 05:42 a.m. y puesta a las 05:24 p.m.
Copeco recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales ante cualquier eventualidad atmosférica que pueda afectar el territorio nacional.