Nubosidad y lluvias en Honduras este martes 27 de octubre

Tegucigalpa. Este martes, las condiciones atmosféricas en Honduras se verán influenciadas por el ingreso de una cuña de alta presión que afectará el territorio nacional.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), este fenómeno meteorológico generará vientos frescos provenientes del norte.

Asimismo, las autoridades pronostican abundante nubosidad y precipitaciones débiles y aisladas, las cuales afectarán principalmente a las regiones del norte del país.

Por otra parte, en el resto del territorio nacional predominarán las condiciones mayormente secas durante el transcurso del día. Sin embargo, los hondureños experimentarán temperaturas bastante frescas, especialmente en las primeras horas del día y la noche.