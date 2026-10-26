Gobierno revisa pagos pendientes a 106 médicos contratados por interinato

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras revisó este lunes 26 de octubre los expedientes de 106 médicos contratados por interinato para verificar sus pagos pendientes, como parte del trabajo de una mesa técnica ampliada integrada por representantes de la administración del presidente Nasry Asfura y del Colegio Médico de Honduras (CMH).

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó en una comparecencia de prensa en Casa Presidencial que la jornada permitió evaluar el 30% de los casos correspondientes a médicos contratados bajo esta modalidad.

De los 106 expedientes revisados, 23 médicos tienen sus pagos al día hasta octubre, mientras que otros 83 registran pagos parciales. Estos últimos casos continuarán bajo revisión para determinar las obligaciones pendientes y avanzar en su resolución.

Castillo explicó que los contratos por interinato han presentado mayores complicaciones administrativas para completar los pagos, por lo que la mesa técnica mantiene como prioridad el análisis individual de cada expediente. Las reuniones continuarán este martes a partir de las 8:00 de la mañana.

En el encuentro también participó el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, quien aseguró que la institución dispone de recursos presupuestarios para responder por las deudas con los médicos y atender las obligaciones que se identifiquen durante la revisión.

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“Se garantiza el pago a todos los médicos que estén pasando por este proceso”, afirmó Hernández Hércules, quien agradeció el trabajo de los equipos técnicos y reiteró el compromiso de Finanzas de acompañar las gestiones hasta atender los compromisos pendientes.

Por su parte, el doctor Héctor Carranza, representante del CMH en la mesa técnica, agradeció la apertura de las instituciones gubernamentales y destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto para resolver la situación que afecta a los profesionales de la salud y a la población que necesita atención médica.

El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, encabezó la comparecencia y señaló que la jornada permitió presentar avances en la revisión de los expedientes. Al cierre, las autoridades y el representante gremial felicitaron a los médicos hondureños por la celebración de su día y reiteraron la importancia de resolver los pagos pendientes sin descuidar la atención a la población.