Prometen empleo y buenos salarios: la alerta de Cancillería para los hondureños

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras alertó este jueves a los ciudadanos sobre ofertas laborales sospechosas que circulan en redes sociales y prometen salarios atractivos a cambio de viajar al extranjero. La institución advirtió que estas propuestas pueden ser estafas y exponer a los hondureños a situaciones de riesgo. A través de sus redes sociales, la Cancillería pidió a la población verificar la legitimidad de cualquier oferta de empleo antes de aceptarla, especialmente cuando incluye viajes financiados por terceros o promete una remuneración económica elevada sin explicar claramente las condiciones de contratación.

Según la institución, algunos de estos programas laborales "no cuentan con la validación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social". Además, indicó que ha identificado casos de hondureños que viajaron con la expectativa de trabajar en actividades como agricultura o construcción, pero que, al llegar al destino, se encontraron con situaciones completamente distintas a las ofrecidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Cancillería advirtió que estas circunstancias "pueden poner en peligro la integridad y la vida de los migrantes". Por ello, recomendó "no aceptar propuestas sospechosas sin verificar previamente la identidad del empleador, las funciones que desempeñarán y las condiciones del contrato".

La alerta cobra relevancia ante los casos de hondureños registrados en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Según datos de la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, 32 ciudadanos hondureños figuran en ese contexto. De ellos, nueve lograron regresar al país mediante gestiones de la Cancillería, mientras que 10 permanecen desaparecidos y tres han fallecido, de acuerdo con las cifras proporcionadas. Entre las recomendaciones de las autoridades figura revisar detenidamente los contratos y los requisitos migratorios antes de viajar. También aconsejan no firmar documentos redactados en idiomas que no se comprendan sin una traducción confiable y asesoría adecuada, así como tramitar la visa o el permiso de trabajo correspondiente al país de destino.