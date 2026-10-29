Acusado de matar a su madre en Comayagua es capturado tras volver deportado de EE UU

Comayagua. Un hondureño acusado de quitarle la vida a su propia madre fue capturado justo al momento de arribar al país en un vuelo de retornados procedente de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte policial, el sangriento hecho ocurrió el 27 de enero de 2021 en el municipio de El Rosario, donde el imputado presuntamente atacó a su madre a balazos hasta quitarle la vida.

Tras el crimen, el hombre huyó y posteriormente ingresó de manera irregular a los Estados Unidos.

El detenido es originario de la misma localidad donde sucedieron los hechos. Su ubicación y posterior aprehensión en tierras hondureñas fueron posibles gracias al seguimiento continuo mediante el Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS) y al intercambio de información con agencias de seguridad internacionales.

El imputado fue puesto a la orden de los tribunales de justicia, donde responderá ante la ley por el horrendo crimen al que se le acusa.