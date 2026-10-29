Capturan a tres hondureños deportados de EE UU acusados de homicidio y asesinato

Tegucigalpa, Honduras. Tres hondureños deportados de Estados Unidos fueron capturados este jueves por agentes de la Policía Nacional a su regreso al país, luego de que las autoridades detectaran órdenes de captura pendientes por su presunta participación en delitos de asesinato y homicidio. Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), adscritos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante labores de seguimiento y verificación del Sistema de Información de Historial Criminal (CHIS), en coordinación con la Oficina de Cumplimiento de la Ley y Operaciones de Deportación (ERO). El primer detenido tiene 40 años, es originario de Puerto Cortés y residía en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés. Según el informe policial, tenía una orden de captura emitida el 22 de marzo de 2022 por el Juzgado de Letras de San Pedro Sula, Cortés.

El requerimiento judicial señala al hombre como presunto responsable del homicidio de José Osman Muñoz. La orden permanecía pendiente hasta que los investigadores identificaron al sospechoso durante el procedimiento de retorno a Honduras.

Capturamos a tres hondureños deportados de Estados Unidos con órdenes pendientesLeer más... https://t.co/otAJtaNTbx https://t.co/31ZUxfWDYV — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) October 29, 2026

El segundo capturado tiene 31 años y es originario y residente del municipio de Catacamas, departamento de Olancho. Las autoridades informaron que contra él existía una orden de captura emitida el 11 de enero de 2024 por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Este ciudadano es señalado como presunto responsable del asesinato de Félix Alexander Ramírez Díaz. Los investigadores confirmaron el requerimiento judicial durante las verificaciones realizadas tras su llegada al país.

El tercer detenido tiene 38 años y es originario del municipio de Orocuina, departamento de Choluteca. De acuerdo con el informe policial, su orden de captura fue emitida el 16 de marzo de 2012 por el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, Cortés. El hombre es señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio simple y robo en perjuicio de Giuseppe Nicolosi Chilabro. Esta era la orden de captura más antigua de las tres identificadas durante el procedimiento policial. La DPI indicó que las capturas fueron posibles mediante la revisión de antecedentes y la coordinación entre las unidades policiales y las autoridades vinculadas con los procesos de deportación desde Estados Unidos.