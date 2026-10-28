EEUU deporta a cuatro hondureños con condenas por graves delitos

Texas, Estados Unidos. Autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a cuatro ciudadanos hondureños que se encontraban en el país sin estatus migratorio legal y que registraban condenas por diferentes delitos, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Entre los deportados figura Ruber David Madrid Perdomo, quien fue condenado por delitos de agresión física, violencia doméstica, crueldad contra un menor de edad y agresión agravada.
Otro de los hondureños identificados es Gerson Roldán Irias Villafranca, quien registra dos condenas por actos lascivos y acoso sexual contra un niño menor de 12 años, cometidos por una persona mayor de 18 años.
También fue detenido Julio César Quintanilla González, condenado por agresión en segundo y tercer grado, allanamiento de morada con fines de robo en tercer grado e intento de cometer ese mismo delito.
El expediente de Quintanilla González también incluye una condena por estrangulamiento o asfixia en segundo grado, de acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades.
El cuarto hondureño identificado es Fredis Omar Archaga Ponce, quien registra condenas por conspiración para el lavado de instrumentos monetarios y delitos relacionados con el narcotráfico.
En particular, Archaga Ponce fue condenado por posesión de heroína con intención de distribuirla y posesión de cocaína con el mismo propósito. Los cuatro hondureños fueron señalados como extranjeros sin estatus migratorio legal en Estados Unidos. .