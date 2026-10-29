  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva

El joven residía en la colonia 28 de Junio y se ganaba la vida reparando motos en el sector de Bellos Horizontes. Las autoridades aún no han establecido el móvil del crimen

A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
1 de 10

Josué David Erazo Rivera, de 17 años, perdió la vida de forma violenta la tarde del miércoles mientras trabajaba en un taller de motocicletas en Villanueva, Cortés.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
2 de 10

El hecho ocurrió en la colonia Bellos Horizontes, donde el adolescente se encontraba realizando sus labores cuando fue atacado a disparos por sujetos desconocidos.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
3 de 10

La víctima era residente de la colonia 28 de Junio, también en Villanueva, y se dedicaba a la reparación de motocicletas para ganarse la vida.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
4 de 10
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
5 de 10

Los desconocidos le dispararon y posteriormente huyeron del sitio, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identidad.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
6 de 10

Tras el ataque, el adolescente perdió la vida debido a las heridas provocadas por los disparos.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
7 de 10

Familiares del joven llegaron hasta la escena del crimen para reconocer el cadáver, mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias investigativas.

A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
8 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de personas sospechosas de participar en el hecho.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
9 de 10

Asimismo, se desconocen los motivos que habrían provocado el ataque contra el adolescente.
A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva
10 de 10

Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Cargar más fotos