A Josué Rivera lo mataron en el taller donde reparaba motos en Villanueva

Josué David Erazo Rivera, de 17 años, perdió la vida de forma violenta la tarde del miércoles mientras trabajaba en un taller de motocicletas en Villanueva, Cortés.
El hecho ocurrió en la colonia Bellos Horizontes, donde el adolescente se encontraba realizando sus labores cuando fue atacado a disparos por sujetos desconocidos.
La víctima era residente de la colonia 28 de Junio, también en Villanueva, y se dedicaba a la reparación de motocicletas para ganarse la vida.
Los desconocidos le dispararon y posteriormente huyeron del sitio, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identidad.
Tras el ataque, el adolescente perdió la vida debido a las heridas provocadas por los disparos.
Familiares del joven llegaron hasta la escena del crimen para reconocer el cadáver, mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias investigativas.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de personas sospechosas de participar en el hecho.
Asimismo, se desconocen los motivos que habrían provocado el ataque contra el adolescente.
Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.