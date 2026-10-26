  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Honduras

DNVT reporta 42 accidentes y 41 conductores ebrios durante el fin de semana en SPS

Sub comisionado Jairo Ramos jefe de DNVTLas autoridades decomisaron 201 permisos de conducir por distintas infracciones de tránsito y detuvieron a un conductor tras un accidente mortal en la carretera CA-5.

Últimos Videos