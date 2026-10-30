Capturan a un hombre por amenaza de atentado en Puerto Cortés tras advertencia del FBI

Tegucigalpa. Las autoridades de Honduras capturaron a un hombre luego de que el servicio de inteligencia de Estados Unidos (FBI) alertara de posibles amenazas de atentados contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés, el más importante del país centroamericano y situado en el litoral del Caribe, informó este viernes el Gobierno.

La Secretaría de Seguridad de Honduras dijo en sus redes sociales que "de acuerdo con las alertas recibidas, un individuo habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias, señalando además posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional".

La misma fuente señaló que "ante la naturaleza y gravedad de estas amenazas, los equipos especializados desarrollaron diligencias de investigación, logrando identificar y requerir al ciudadano señalado, quien será objeto de las actuaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas".