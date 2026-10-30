Emilio Maldonado tras su salida del IHTT: “Vamos a estar siempre desde otra trinchera”

Maldonado manifestó que el mandatario tiene la potestad de realizar los cambios que considere necesarios dentro de su administración, de acuerdo con los criterios de evaluación de los funcionarios.

Tegucigalpa, Honduras. El ahora excomisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, reaccionó este viernes tras ser destituido del cargo y afirmó que continuará apoyando al gobierno del presidente Nasry Asfura desde otra posición.

“El presidente de la República cuenta con la potestad y los criterios evaluativos para realizar los cambios necesarios en la administración”, expresó Maldonado al referirse a la decisión del mandatario.

El exfuncionario aseguró que durante los aproximadamente ocho o nueve meses que permaneció al frente del IHTT trabajó conforme a las responsabilidades que le fueron encomendadas.

Asimismo, aclaró que su salida no estuvo relacionada con problemas ni una ruptura en las relaciones de trabajo.

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“Vamos a estar siempre desde otra trinchera apoyando para que todo esto salga de la mejor manera posible”, afirmó Maldonado al referirse a su disposición de continuar respaldando la gestión gubernamental.

La destitución de Maldonado se conoció este viernes, cuando el ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, anunció la separación de tres funcionarios que encabezaban instituciones estatales.

Los cambios también alcanzaron a la ministra de Educación, Arely Argueta, y al director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), Allan Castillo.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno, las decisiones forman parte de las evaluaciones periódicas de desempeño y de los resultados de los funcionarios que integran el gabinete del presidente Asfura.

Las tres salidas representan cambios en las instituciones responsables de áreas como educación, transporte terrestre y comercialización agrícola.

Maldonado, por su parte, reconoció que la decisión corresponde al presidente de la República y manifestó su disposición de seguir contribuyendo a la administración desde otra posición.