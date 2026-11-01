De las cámaras del 911 al GPS: las pruebas que hunden a agentes en el secuestro de un menor

Como resultado de la investigación fue acusada la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, encargada del equipo; y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez, todos asignados a la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/hallan-sin-vida-agente-policial-santa-rosa-aguan-colon-honduras-OE31531069" target="_blank">Dipol</a>.A partir de los registros judiciales, este equipo reconstruye los hechos que involucran a los agentes en el secuestro del menor, cuyo paradero se desconocía todavía hasta el cierre de esta publicación.