Trasladan a módulos de máxima seguridad de Támara a 574 reos de La Tolva

Tegucigalpa, Francisco Morazán. 574 privados de libertad salieron este lunes 2 de noviembre de la cárcel de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, con destino al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, como parte de una operación coordinada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP). La movilización incluye a 562 internos clasificados como "paisas" y a otros 12 señalados por las autoridades como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Todos serán reubicados en módulos de máxima seguridad situados en el valle de Amarateca.

El traslado se realiza con la participación de distintas unidades de seguridad. Entre ellas figuran el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional Preventiva, además de otros organismos estatales. El INP indicó que la operación forma parte de las acciones dirigidas a reorganizar la población penitenciaria y reforzar los controles dentro de los centros de reclusión. La medida también responde a gestiones realizadas por las autoridades penitenciarias y la Policía Nacional ante el Congreso Nacional para obtener la aprobación de nuevas disposiciones de seguridad. Uno de los propósitos de la reubicación es mantener una separación entre los internos de población común y quienes son identificados por las autoridades como miembros de estructuras criminales catalogadas como terroristas. La institución busca, además, que cada privado de libertad permanezca en el establecimiento que corresponda de acuerdo con su clasificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse