Detienen a hombre con 17 paquetes de presunta droga en La Mosquitia

Brus Laguna, Honduras. Un hombre de 70 años fue detenido por agentes de seguridad en el municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, durante un operativo en el que le decomisaron 17 paquetes de supuesta marihuana. La captura se realizó como parte del Plan de Seguridad Escudo de Honduras, mediante un operativo coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Fuerza Naval de Honduras.

De acuerdo con el informe policial, el adulto mayor es señalado como sospechoso de los delitos de tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. Durante la intervención, los agentes encontraron un saco blanco que contenía 17 envoltorios plásticos con hierba seca, presumiblemente marihuana . Según la información proporcionada por las autoridades, cada paquete tendría un peso aproximado de una libra.

Además de la presunta droga, los uniformados decomisaron una escopeta calibre 12, con culata de madera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el procedimiento también fue incautada una embarcación tipo pipante , de aproximadamente 42 pies de longitud, equipada con un motor fuera de borda de 15 caballos de fuerza.