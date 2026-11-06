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Detienen a hombre con 17 paquetes de presunta droga en La Mosquitia

Un hombre de 70 años fue detenido en Brus Laguna, Gracias a Dios, por suponerlo responsable de la distribución de sustancias ilícitas

Detienen a hombre con 17 paquetes de presunta droga en La Mosquitia

La Policía detuvo a un hombre de 70 años en Brus Laguna, señalado por su presunta participación en actividades relacionadas con sustancias ilícitas.

 Foto: Cortesía

Brus Laguna, Honduras. Un hombre de 70 años fue detenido por agentes de seguridad en el municipio de Brus Laguna, departamento de Gracias a Dios, durante un operativo en el que le decomisaron 17 paquetes de supuesta marihuana.

La captura se realizó como parte del Plan de Seguridad Escudo de Honduras, mediante un operativo coordinado entre la Dirección Policial de Investigaciones ( DPI ), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Fuerza Naval de Honduras.

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De acuerdo con el informe policial, el adulto mayor es señalado como sospechoso de los delitos de tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Durante la intervención, los agentes encontraron un saco blanco que contenía 17 envoltorios plásticos con hierba seca, presumiblemente marihuana . Según la información proporcionada por las autoridades, cada paquete tendría un peso aproximado de una libra.

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Además de la presunta droga, los uniformados decomisaron una escopeta calibre 12, con culata de madera.

En el procedimiento también fue incautada una embarcación tipo pipante , de aproximadamente 42 pies de longitud, equipada con un motor fuera de borda de 15 caballos de fuerza.

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El detenido, originario de Puerto Lempira y residente en Brus Laguna, fue trasladado a las instalaciones de la DPI en Puerto Lempira, donde comenzará el proceso correspondiente antes de ser presentado ante las autoridades competentes para responder por los delitos que se le atribuyen.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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