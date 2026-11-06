"Hongra" de la pandilla 18 es condenada a cuatro años y enviada a El Pozo en Santa Bárbara

Choloma, Cortés. Génesis Pamela Reyes Manzano, alias “La Negra”, señalada como integrante de la pandilla 18, fue condenada a cuatro años de prisión tras admitir su participación en actividades de microtráfico de drogas. La sentencia fue dictada mediante un acuerdo de estricta conformidad. Reyes Manzano fue capturada el 12 de febrero de 2025 en Choloma, Cortés, durante un operativo en el que también fue detenido un hombre conocido como alias “El Chele”. Ambos fueron vinculados con actividades de distribución de drogas en ese municipio. Durante la captura, las autoridades les decomisaron 104 bolsitas de supuesta marihuana, 174 envoltorios de supuesta cocaína y varios teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para coordinar las actividades de microtráfico.

De acuerdo con la información del caso, alias “La Negra” reconoció su pertenencia a la pandilla 18 y su participación en el tráfico de drogas. La mujer habría permanecido aproximadamente dos años dentro de esa estructura criminal. Las investigaciones también la identificaban como pareja sentimental de alias “Astro”, señalado como uno de los cabecillas de la Pandilla 18 y quien había sido capturado en enero de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras admitir su responsabilidad mediante el acuerdo de estricta conformidad, Reyes Manzano evitó enfrentar un juicio oral y público. En cambio, alias “El Chele”, detenido junto a ella, todavía está a la espera de esa etapa del proceso judicial. La condenada continuará cumpliendo su pena en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, donde permanecerá recluida durante los cuatro años establecidos en la sentencia.

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