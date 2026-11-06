  1. Inicio
  2. · Honduras

Los reyes, las batallas y el poder: lo que cuenta la Escalinata Jeroglífica de Copán

Unesco en español destacó el valor de la Escalinata Jeroglífica de Copán, un monumento que conserva la historia de los gobernantes de una de las ciudades más importantes de la civilización maya

Los reyes, las batallas y el poder: lo que cuenta la Escalinata Jeroglífica de Copán

Entre sus 63 escalones, la extraordinaria construcción conserva inscripciones sobre la sucesión de reyes, acontecimientos políticos y el legado de una dinastía que gobernó Copán durante siglos.

Copán Ruinas, Honduras. Más que una monumental construcción de piedra, la Escalinata Jeroglífica de Copán es un libro abierto sobre el pasado de los mayas. Sus escalones conservan la historia de una dinastía de gobernantes que convirtió a esta ciudad hondureña en uno de los principales centros políticos, religiosos y culturales de Mesoamérica.

Su importancia fue destacada por Unesco en español, que recordó que el sitio maya de Copán fue uno de los más sobresalientes de esta civilización y que su época de mayor esplendor estuvo marcada por extraordinarios avances en matemáticas, astronomía, escritura jeroglífica y arquitectura.

Entre sus monumentos, la Escalinata Jeroglífica ocupa un lugar excepcional. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), sus escalones albergan más de 1,800 glifos tallados en piedra, que conforman la inscripción maya más larga conocida.

Copán Ruinas celebra 1,600 años con feria artesanal y cultura maya

Pero ¿qué historia cuentan estos símbolos que han sobrevivido durante más de mil años?

Las investigaciones arqueológicas establecen que las inscripciones relatan buena parte de la historia dinástica de Copán, desde sus primeros gobernantes hasta acontecimientos ocurridos durante el siglo VIII. Entre los episodios registrados aparecen ascensos al trono, muertes de reyes, conflictos y referencias a sus antepasados.

El Museo Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard explica que el monumento conserva información sobre los gobernantes de Copán entre los siglos V y VIII. La Fundación Getty agrega que el texto permite reconstruir aproximadamente cuatro siglos de historia de esta antigua ciudad.

George Byron Gordon posa junto a lo que probablemente sea una representación del gobernante número 12 de Copán, en la Escalinata Jeroglífica. Esta fotografía, tomada entre 1895 y 1900, es una de las pocas que se conservan y que muestran claramente la figura en un excelente estado de conservación. PM 2004.24.1926.

George Byron Gordon posa junto a lo que probablemente sea una representación del gobernante número 12 de Copán, en la Escalinata Jeroglífica. Esta fotografía, tomada entre 1895 y 1900, es una de las pocas que se conservan y que muestran claramente la figura en un excelente estado de conservación. PM 2004.24.1926.

 ( Foto: Peabody Harvard)

Una dinastía que comenzó en el año 427

La historia se remonta al año 427 después de Cristo, cuando K'inich Yax K'uk' Mo', considerado el fundador de la dinastía gobernante de Copán, llegó al valle procedente de la región de Tikal, en el actual territorio de Guatemala.

Según la Unesco, su llegada marcó el inicio de una sucesión de 16 gobernantes que transformaron Copán en una de las grandes ciudades mayas del período Clásico.

Nuevas pistas científicas conectan al primer rey de Copán con Teotihuacán

La escalinata conserva referencias a este fundador y a otros miembros de la dinastía. Sus inscripciones constituyen una fuente fundamental para conocer cómo se transmitía el poder, cómo los gobernantes recordaban a sus antepasados y de qué manera legitimaban su autoridad.

El relato también incluye acontecimientos vinculados con la guerra y las conquistas. De acuerdo con el Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, las inscripciones destacan las hazañas de los antepasados del gobernante conocido como Humo Concha, identificado también como Humo Caracol en algunas traducciones de su nombre.

Vuelo entre San Pedro Sula y Copán impulsará el turismo

La construcción monumental está integrada por 63 escalones, cuyos bloques fueron tallados con signos de la escritura maya. Su función no era únicamente permitir el acceso a una estructura ceremonial, sino también preservar y comunicar la memoria política de sus gobernantes.


La Escalinata Jeroglífica de Copán conserva más de 1,800 glifos que permiten conocer acontecimientos de la antigua dinastía maya.

La Escalinata Jeroglífica de Copán conserva más de 1,800 glifos que permiten conocer acontecimientos de la antigua dinastía maya.

Un mensaje de poder que sobrevivió al tiempo

Los estudios del Museo Peabody señalan que la escalinata fue construida y ampliada en distintas etapas. Una versión anterior conmemoraba al gobernante número 12 y hacía referencia a su entierro, mientras que otras inscripciones fueron incorporadas posteriormente, en el siglo VIII.

Estas investigaciones ayudan a comprender que el monumento no fue escrito de una sola vez, sino que forma parte de un proceso mediante el cual distintos gobernantes dejaron constancia de sus antecesores y acontecimientos de importancia para la ciudad.

Sin embargo, reconstruir su mensaje completo ha sido un desafío. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar el monumento, numerosos bloques habían perdido su posición original debido al deterioro y los movimientos sísmicos.

Aeródromo de Río Amarillo: L335 millones y una década esperando vuelos

La Fundación Getty, que apoya la investigación, la conservación del patrimonio cultural y la comprensión de las artes visuales a nivel global, señala que únicamente los primeros 15 escalones permanecían en su lugar original.

Los demás fueron reconstruidos durante el siglo XX con bloques recuperados, lo que explica por qué algunos pasajes de la inscripción todavía presentan dificultades de interpretación.

Escalinata Jeroglífica de Copán, despejada después de las excavaciones, con los bloques de sus escalones colocados en la plaza. Fotografía de Robert Burkitt, tomada entre 1899 y 1900. PM 2004.24.1848.

Escalinata Jeroglífica de Copán, despejada después de las excavaciones, con los bloques de sus escalones colocados en la plaza. Fotografía de Robert Burkitt, tomada entre 1899 y 1900. PM 2004.24.1848.

 ( Foto: Peabody Harvard)

¿Por qué Copán es Patrimonio Mundial?

La Unesco recordó en su publicación en español que Copán fue durante siglos un importante centro político, civil y religioso, cuyo desarrollo dejó un legado extraordinario en la arquitectura y el conocimiento.

El reconocimiento internacional llegó en 1980, cuando el sitio maya de Copán fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, por su valor cultural e histórico excepcional.

En su ficha oficial, la Unesco describe a Copán como: “Uno de los sitios más importantes de la civilización maya”.

La organización destaca particularmente el valor histórico de la inscripción de la Escalinata Jeroglífica, no solamente para comprender el pasado de Copán, sino también para estudiar una región mucho más amplia del mundo maya.

Además de la escalinata, el conjunto arqueológico conserva plazas ceremoniales, templos, altares, estelas y otras construcciones que evidencian el nivel de desarrollo alcanzado por sus habitantes.

Del huevo al vuelo: el viaje de la guacamaya roja hacia la libertad

Aunque Copán fue abandonada a comienzos del siglo X, sus monumentos continúan siendo una fuente invaluable para investigar la historia mesoamericana.

Hoy, más de mil años después de su época de esplendor, la Escalinata Jeroglífica sigue contando la historia de los reyes que gobernaron Copán. Cada inscripción constituye una pieza de la memoria de una civilización que encontró en la piedra una forma de dejar su legado a las generaciones futuras.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias