Capturan a narco hondureño vinculado al Cártel de Jalisco y pedido por Estados Unidos

La Ceiba, Honduras. Un supuesto narcotraficante hondureño fue capturado en la tarde de este viernes en La Ceiba, Atlántida, luego de ser solicitado en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de delitos relacionados con el narcotráfico.

Óscar Samuel Mejía Fúnez es señalado como uno de los principales narcotraficantes de Honduras, según la Secretaría de Seguridad. Era buscado en territorio estadounidense por delitos relacionados con la producción, conspiración y tráfico transnacional de estupefacientes.

Las autoridades informaron que el detenido tendría vínculos con redes criminales de Colombia y México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación. «Tenemos capturado a un extraditable vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación de México solicitado por EE. UU.», comunicaron.

El sospechoso es acusado de producción, fabricación, conspiración y tráfico de estupefacientes, específicamente cocaína, con destino a Estados Unidos. Las autoridades lo consideran uno de los principales narcotraficantes del país.

El operativo antidrogas se desplegó tras semanas de labores de inteligencia. Tras su detención, las autoridades lo trasladaron bajo estrictas medidas de seguridad hacia Tegucigalpa para ser puesto a disposición del juez natural designado por la Corte Suprema de Justicia, quien coordinará su audiencia de información y determinará la medida cautelar de arresto provisional mientras se evacúa el proceso formal de extradición. ​