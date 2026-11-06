Hondureños pueden enviar su nombre a luna de Saturno: así es el registro

San Pedro Sula, Honduras. Tu nombre podría viajar millones de kilómetros por el espacio y llegar hasta Titán, la luna más grande de Saturno, como parte de una misión que la Nasa prepara para explorar uno de los mundos más fascinantes del sistema solar. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) abrió una convocatoria mundial denominada Viaje a Titán, mediante la cual cualquier persona, incluidos los hondureños, puede registrar su nombre para que sea incorporado en un microchip que viajará a bordo de la aeronave Dragonfly.

La iniciativa fue anunciada oficialmente el 29 de octubre de 2026 y permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2027. Los participantes también recibirán una tarjeta de embarque digital personalizada como recuerdo de su participación en esta aventura espacial. De acuerdo con la Nasa, Dragonfly será la primera misión científica que utilizará una aeronave de rotores para volar y explorar la superficie de otro mundo. Su lanzamiento está previsto para 2028 y su llegada a Titán para finales de 2034.



¿Cómo pueden participar los hondureños?

El proceso se realiza por internet y no requiere viajar a Estados Unidos ni acudir a ninguna oficina de la agencia espacial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los interesados deben ingresar al sitio oficial habilitado por la NASA: https://go.nasa.gov/dragonfly-names.

Desde esa plataforma, disponible en español e inglés, podrán registrar su nombre y obtener una tarjeta de embarque digital personalizada que acredita su participación simbólica en la misión. La fecha límite establecida por la agencia es el 15 de enero de 2027, a las 11:59 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Los nombres no serán enviados en documentos físicos ni viajarán personas a bordo. La NASA los almacenará en un microchip que acompañará a Dragonfly durante su recorrido hacia Titán.



Una misión para explorar otro mundo

Dragonfly no será una nave espacial convencional. Se trata de una aeronave robótica de ocho rotores, diseñada para desplazarse por diferentes lugares de Titán y estudiar sus condiciones ambientales. Actualmente está siendo ensamblada en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, Estados Unidos, institución encargada de dirigir el desarrollo de la misión para la Nasa.

El destino fue elegido por sus características particulares. Titán posee una atmósfera densa, grandes extensiones de dunas y ríos y lagos de metano líquido, además de materiales orgánicos que despiertan el interés de los científicos. Según la agencia espacial, la misión permitirá investigar procesos químicos que pudieron anteceder a la aparición de la vida en la Tierra. Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la Nasa, destacó que Dragonfly permitirá explorar un mundo lejano con características que lo convierten en un escenario extraordinario para la investigación. "Nos entusiasma hacer partícipe a la humanidad de este viaje único en la vida", expresó la funcionaria en el comunicado oficial.

¿Cuándo llegará el nombre a Saturno?