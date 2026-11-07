Vaguada dejará lluvia este sábado en zonas de Honduras

San Pedro Sula. Las lluvias podrían intensificarse durante este sábado 7 de noviembre en el sur, suroriente, centro y suroccidente de Honduras, debido a la influencia de una vaguada relacionada con un sistema de baja presión ubicado cerca del golfo de Fonseca. Will Ochoa, pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que en esas regiones se esperan precipitaciones de débiles a moderadas, con episodios ocasionalmente fuertes.

"Estarán produciendo lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados, ocasionalmente fuertes para las regiones sur, así como también el sur oriente, áreas del centro, así como también el sur occidente", explicó el especialista. En el resto del territorio nacional se prevén lluvias débiles y aisladas, por lo que las condiciones variarán según la región.

Por departamento

Choluteca y Valle alcanzarán las temperaturas más altas, con máximas de 32 grados centígrados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la zona norte, Atlántida registrará 31 grados de máxima y 21 de mínima; Colón tendrá 30 y 25 grados, respectivamente, mientras que Cortés oscilará entre 22 y 31 grados. En el centro, Comayagua llegará a 30 grados y tendrá una mínima de 21. Francisco Morazán registrará 27 grados como máxima y 19 como mínima, y La Paz alcanzará los 29 grados, con un descenso hasta los 19.

Para el occidente se esperan máximas de 27 grados en Copán, 28 en Lempira, 30 en Ocotepeque y 30 en Santa Bárbara. Las temperaturas mínimas serán de 19 grados en Copán y Lempira, 20 en Ocotepeque y 21 en Santa Bárbara. En el oriente, El Paraíso tendrá temperaturas de entre 19 y 30 grados, Olancho de 22 a 31 y Gracias a Dios de 26 a 30 grados. En Islas de la Bahía se pronostican 30 grados de máxima y 25 de mínima, mientras que Yoro tendrá 29 y 18 grados, respectivamente. Intibucá registrará el ambiente más fresco del país, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21.

Oleaje