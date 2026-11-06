Lluvias nocturnas y vientos frescos marcarán el fin de semana en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Lluvias de leves a moderadas, acompañadas de vientos frescos del noreste, se esperan durante este fin de semana y el lunes en la región norte de Honduras de acuerdo a la Comisión Permanente de Contingencias Copeco.
Para San Pedro Sula, las precipitaciones se prevén durante las primeras horas de la mañana y, principalmente, en horas de la noche de este sábado señalo Alberto López, meteorólogo.
López señaló que también podrían registrarse lluvias ocasionalmente fuertes en los departamentos de Atlántida, Colón y el norte de Cortés.
Entre los sectores donde se prevén precipitaciones figuran Omoa, Puerto Cortés, Corinto, Choloma y la zona norte de San Pedro Sula.
El meteorólogo explicó que, por el momento, las lluvias previstas para la región norte serían propias de la temporada y no representarían condiciones que puedan generar inundaciones o incidencias de consideración.
Monitorean ingreso de frentes fríos
Respecto al comportamiento de los frentes fríos durante la temporada de diciembre, López señaló que se mantiene el monitoreo de las condiciones atmosféricas para determinar cuándo ingresarán al territorio hondureño.
No obstante, mencionó que a partir del 15 de noviembre podría registrarse el primer frente frío con influencia directa sobre Honduras, lo que marcaría el inicio de estos fenómenos durante la temporada.
Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje en el litoral atlántico se mantendría entre uno y tres pies, mientras que en el Pacífico se esperan olas de cuatro a seis pies, consideradas levemente alteradas.