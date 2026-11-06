Lluvias nocturnas y vientos frescos marcarán el fin de semana en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Lluvias de leves a moderadas, acompañadas de vientos frescos del noreste, se esperan durante este fin de semana y el lunes en la región norte de Honduras de acuerdo a la Comisión Permanente de Contingencias Copeco.

Para San Pedro Sula, las precipitaciones se prevén durante las primeras horas de la mañana y, principalmente, en horas de la noche de este sábado señalo Alberto López, meteorólogo.

López señaló que también podrían registrarse lluvias ocasionalmente fuertes en los departamentos de Atlántida, Colón y el norte de Cortés.

Entre los sectores donde se prevén precipitaciones figuran Omoa, Puerto Cortés, Corinto, Choloma y la zona norte de San Pedro Sula.