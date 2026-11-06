Clima este viernes en Honduras: lluvia en algunas regiones

Tegucigalpa. La combinación de humedad procedente del océano Pacífico y el mar Caribe mantendrá condiciones inestables en varias regiones de Honduras durante este viernes, con lluvias dispersas y posibles tormentas eléctricas, principalmente en el sur, suroccidente, centro y oriente del país. El pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) anticipa precipitaciones de intensidad débil a moderada en esos sectores, mientras que en el resto del territorio se esperan lluvias aisladas de menor intensidad.

Las temperaturas más elevadas se registrarán en la zona sur, donde el termómetro alcanzará los 35 grados centígrados y descenderá hasta los 24 grados durante las horas más frescas, informó Copeco. En el norte se esperan máximas de 33 grados y mínimas de 23, mientras que en el oriente las condiciones térmicas oscilarán entre los 22 y 32 grados. Para el occidente se prevén temperaturas de hasta 32 grados, con registros mínimos de 15 grados en Intibucá, uno de los puntos más frescos del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Tegucigalpa y otros sectores de Francisco Morazán, las temperaturas estarán entre los 19 y 31 grados. La región central tendrá máximas de 30 y mínimas de 20 grados, en tanto que en las Islas de la Bahía se esperan valores de entre 25 y 30 grados.