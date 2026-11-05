  1. Inicio
  2. · San Pedro

China apuesta por Honduras y destaca avances del Tratado de Libre Comercio

China confirma seis rondas de negociación del TLC con Honduras y destaca una propuesta comercial que considera las diferencias económicas entre ambos países

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 15:30 -
  • Eunice Martínez

San Pedro Sula, Honduras. La embajada de la República Popular de China realizó la donación de 20 camillas al hospital Mario Catarino Rivas, mediante el consejero Duan Chongbo, quien reveló que Honduras y China ya han desarrollado seis rondas de negociación para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC), un proceso en el que el país asiático asegura haber tomado en cuenta las diferencias económicas entre ambas naciones.

Consultado sobre el estado de las conversaciones comerciales, el diplomático (apoyado por un interlocutor) confirmó que ambos países continúan avanzando en el diálogo y aseguró que China ha presentado condiciones favorables para Honduras.

Tiendas chinas: "Estamos creando un monstruo que no es productivo"

​​​​​​"China y Honduras ya han realizado seis rondas de negociación del TLC. China ha considerado activamente las diferencias económicas con Honduras y le ha ofrecido a Honduras una oferta muy buena, un precio muy bueno", manifestó Chongbo.

El consejero expresó que su país mantiene el interés de profundizar la cooperación comercial con Honduras, bajo el principio de una sola China. Sin embargo, no precisó cuándo podría concluir el proceso de negociación ni detalló los productos o sectores que contempla la propuesta comercial.

China manifestó su disposición de continuar apoyando a Honduras en áreas como agricultura, educación y salud, como parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países

China manifestó su disposición de continuar apoyando a Honduras en áreas como agricultura, educación y salud, como parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países

 (Foto: Héctor Paz)

China destaca más de tres años de relaciones con Honduras

Durante su intervención, Duan Chongbo también resaltó los resultados de la cooperación bilateral, al recordar que han transcurrido más de tres años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Abordan la inteligencia artificial y el futuro de la medicina en Honduras

El representante chino manifestó que su nación está dispuesta a respaldar el desarrollo económico y social de Honduras mediante iniciativas de cooperación en áreas como agricultura, educación y salud.

El consejero Duan Chongbo, en conjunto con autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas, durante la entrega de 20 camillas

El consejero Duan Chongbo, en conjunto con autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas, durante la entrega de 20 camillas

 (Foto: Héctor Paz)

"Para China, bajo la visión de una comunidad de destino común de la humanidad, estamos dispuestos a apoyar el desarrollo económico y social de Honduras", expresó.

Asimismo, destacó que la cooperación entre ambas naciones ha permitido impulsar diferentes iniciativas y reiteró la disposición de China de continuar fortaleciendo los vínculos con Honduras.

¿Cuántos comercios chinos siguen sin completar sus permisos en la capital?

La confirmación de las seis rondas de negociación pone nuevamente sobre la mesa el avance del TLC entre ambos países, cuyo eventual establecimiento podría abrir nuevas oportunidades para el intercambio comercial. No obstante, todavía quedan detalles por conocer sobre las condiciones y los alcances del acuerdo.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias