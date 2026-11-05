China apuesta por Honduras y destaca avances del Tratado de Libre Comercio

San Pedro Sula, Honduras. La embajada de la República Popular de China realizó la donación de 20 camillas al hospital Mario Catarino Rivas, mediante el consejero Duan Chongbo, quien reveló que Honduras y China ya han desarrollado seis rondas de negociación para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC), un proceso en el que el país asiático asegura haber tomado en cuenta las diferencias económicas entre ambas naciones. Consultado sobre el estado de las conversaciones comerciales, el diplomático (apoyado por un interlocutor) confirmó que ambos países continúan avanzando en el diálogo y aseguró que China ha presentado condiciones favorables para Honduras.

​​​​​​"China y Honduras ya han realizado seis rondas de negociación del TLC. China ha considerado activamente las diferencias económicas con Honduras y le ha ofrecido a Honduras una oferta muy buena, un precio muy bueno", manifestó Chongbo. El consejero expresó que su país mantiene el interés de profundizar la cooperación comercial con Honduras, bajo el principio de una sola China. Sin embargo, no precisó cuándo podría concluir el proceso de negociación ni detalló los productos o sectores que contempla la propuesta comercial.

China destaca más de tres años de relaciones con Honduras

Durante su intervención, Duan Chongbo también resaltó los resultados de la cooperación bilateral, al recordar que han transcurrido más de tres años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El representante chino manifestó que su nación está dispuesta a respaldar el desarrollo económico y social de Honduras mediante iniciativas de cooperación en áreas como agricultura, educación y salud.

"Para China, bajo la visión de una comunidad de destino común de la humanidad, estamos dispuestos a apoyar el desarrollo económico y social de Honduras", expresó. Asimismo, destacó que la cooperación entre ambas naciones ha permitido impulsar diferentes iniciativas y reiteró la disposición de China de continuar fortaleciendo los vínculos con Honduras.