¿Cuántos comercios chinos siguen sin completar sus permisos en la capital?

Tegucigalpa, Honduras. Un total de 10 comercios de origen chino continúan pendientes de completar sus permisos de operación en Tegucigalpa y Comayagüela, luego de que la mayoría de los 72 establecimientos que inicialmente presentaron irregularidades lograra regularizar su situación tras los operativos de inspección de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El alcalde Juan Diego Zelaya informó que las autoridades municipales inspeccionaron y registraron en Catastro un total de 118 establecimientos comerciales en Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de las acciones emprendidas tras las denuncias de comerciantes hondureños por presunta competencia desleal.

De los establecimientos intervenidos, 72 propietarios comparecieron ante el Juzgado de Policía Municipal para presentar la documentación correspondiente y responder por los hallazgos detectados durante las inspecciones. El edil detalló que la mayoría de los establecimientos logró regularizar su situación ante la municipalidad, por lo que el número de negocios que todavía debe resolver observaciones se redujo considerablemente. "La mayoría se regularizaron y solo quedaron 10 que tenían que subsanar el tema del permiso de operación", manifestó Zelaya al referirse a los resultados del proceso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El funcionario agregó que a los propietarios de estos establecimientos se les concedió un plazo perentorio para completar los trámites y cumplir con las disposiciones municipales. Las inspecciones comenzaron en octubre y se extendieron por diferentes sectores de la capital, luego de que comerciantes hondureños denunciaran presuntas prácticas de competencia desleal por parte de algunos establecimientos de capital chino.

El propósito de los operativos es verificar que los negocios cumplan con las obligaciones tributarias y administrativas, entre ellas la tenencia de permisos de operación, declaraciones de volúmenes de venta y pago de impuestos municipales. Las autoridades municipales también buscan establecer si los establecimientos cumplen con las disposiciones contempladas en el Plan de Arbitrios y la normativa que regula el funcionamiento de los negocios en el Distrito Central. Las denuncias de comerciantes locales incluyeron señalamientos sobre la presunta venta de productos a precios inferiores a sus costo. La situación también provocó reacciones entre comerciantes y sectores de la población, que expresaron su rechazo a la expansión de estos establecimientos en Comayagüela.