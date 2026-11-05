Cinco empleadas del IHSS culminan décadas de servicio y se acogen al retiro

San Pedro Sula, Honduras. Después de pasar buena parte de sus vidas en los centros de atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cinco trabajadoras llegaron al momento de cerrar una etapa; acogerse al retiro voluntario tras acumular entre casi 18 y más de 44 años de servicio.

La trayectoria más extensa es la de Ana Esmeralda Ayala, quien trabajó durante 44 años y dos meses en el Hospital Regional del Norte. Son más de cuatro décadas de una vida laboral vinculada a una institución por la que cada día pasan pacientes y familias en busca de atención médica.

La lista de trabajadoras que se retiran también incluye a Berta Lidia Rivera Zaldívar, quien cumplió 35 años de servicio en la Regional de Choloma; Elsa Ondina Hernández, con 24 años y nueve meses en la Regional de Villanueva; y Mayra Yaneth Solís Dubón, quien trabajó durante 21 años y 10 meses en el Hospital Regional del Norte.