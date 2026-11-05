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Cinco empleadas del IHSS culminan décadas de servicio y se acogen al retiro

Cinco empleadas del IHSS se acogen al retiro voluntario tras décadas de servicio; una de ellas dedicó 44 años y dos meses al Hospital Regional del Norte

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 06:00 -
Cinco empleadas del IHSS culminan décadas de servicio y se acogen al retiro

Las trabajadoras recibieron un reconocimiento por su trayectoria y los años de servicio dedicados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Después de pasar buena parte de sus vidas en los centros de atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cinco trabajadoras llegaron al momento de cerrar una etapa; acogerse al retiro voluntario tras acumular entre casi 18 y más de 44 años de servicio.

La trayectoria más extensa es la de Ana Esmeralda Ayala, quien trabajó durante 44 años y dos meses en el Hospital Regional del Norte. Son más de cuatro décadas de una vida laboral vinculada a una institución por la que cada día pasan pacientes y familias en busca de atención médica.

La lista de trabajadoras que se retiran también incluye a Berta Lidia Rivera Zaldívar, quien cumplió 35 años de servicio en la Regional de Choloma; Elsa Ondina Hernández, con 24 años y nueve meses en la Regional de Villanueva; y Mayra Yaneth Solís Dubón, quien trabajó durante 21 años y 10 meses en el Hospital Regional del Norte.

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A ellas se suma Ester Cristof Miranda, quien completó 17 años y nueve meses de labores en ese mismo hospital.

En conjunto, las cinco mujeres acumularon más de 143 años de servicio en el IHSS, distribuidos entre hospitales y regionales de la zona norte.

Tras décadas de trabajo en distintas dependencias del IHSS en la zona norte, cinco empleadas culminaron su trayectoria laboral y recibieron un reconocimiento por su dedicación a la institución

Tras décadas de trabajo en distintas dependencias del IHSS en la zona norte, cinco empleadas culminaron su trayectoria laboral y recibieron un reconocimiento por su dedicación a la institución

 (Foto: Cortesía)
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Su salida fue reconocida en un acto organizado por autoridades de la Dirección Regional, el Hospital Regional del Norte y la Jefatura de Recursos Humanos, con la participación de representantes del Sindicato de Trabajadores del IHSS, Seccional Número 2.

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Más allá del reconocimiento institucional, el retiro marca el final de años de jornadas laborales, responsabilidades y experiencias vinculadas con la atención de los derechohabientes. Para estas cinco empleadas comienza ahora una nueva etapa, después de haber dedicado una parte importante de sus vidas al servicio de los pacientes.

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