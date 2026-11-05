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Mal estacionados y sin usar bahías: sancionan a transportistas en SPS

Los operativos también dejaron sanciones para conductores que estacionaban en sitios prohibidos y no utilizaban las bahías destinadas al ascenso y descenso de pasajeros

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
Mal estacionados y sin usar bahías: sancionan a transportistas en SPS

Videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales se han convertido en una herramienta de apoyo para la vigilancia de Tránsito. A través de estas publicaciones, las autoridades identifican a conductores del transporte público que son captados cruzando semáforos en rojo, realizando maniobras indebidas o recogiendo pasajeros en lugares no autorizados.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) decomisó 10 unidades del transporte público durante una serie de operativos realizados en diferentes sectores de San Pedro Sula, debido a incumplimientos de la normativa de tránsito.

La información fue brindada por el subinspector Luis Soto de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, quien explicó que las acciones forman parte de los controles que se desarrollan para mejorar el ordenamiento vial y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Además del decomiso de las unidades, varios conductores fueron sancionados por estacionar en lugares no autorizados y utilizar inadecuadamente las vías, particularmente por no hacer uso de las bahías establecidas para el abordaje y descenso de pasajeros.

Las autoridades señalaron que estas prácticas afectan la circulación vehicular, generan congestionamientos y dificultan el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

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Los operativos tienen como propósito recuperar los espacios destinados a la circulación, mantener el orden en las zonas de abordaje y exigir a los prestadores del servicio de transporte público el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito.

Los agentes de la Policía de Tránsito realizan operativos en puntos estratégicos de San Pedro Sula, principalmente en sectores con alta circulación vehicular y constante paso de unidades del transporte público, para verificar el cumplimiento de las normas viales y mantener el orden en las calles.

Los agentes de la Policía de Tránsito realizan operativos en puntos estratégicos de San Pedro Sula, principalmente en sectores con alta circulación vehicular y constante paso de unidades del transporte público, para verificar el cumplimiento de las normas viales y mantener el orden en las calles.

 (Foto:Cortesia )

En cuanto a las sanciones económicas, las autoridades recordaron que las infracciones se clasifican en faltas graves, menos graves y leves, con multas de 600, 400 y 300 lempiras, respectivamente.

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La DNVT indicó que continuará con las acciones de supervisión y control para prevenir infracciones y promover un servicio de transporte público que cumpla con las normas de seguridad vial.

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Laura Amaya
Laura Amaya
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con experiencia en la cobertura de temas educativos y de interés local en la ciudad. Cuenta con experiencia como reportera de campo en televisión y en redacción periodística. Actualmente forma parte del equipo de Diario LA PRENSA.

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