Mal estacionados y sin usar bahías: sancionan a transportistas en SPS

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) decomisó 10 unidades del transporte público durante una serie de operativos realizados en diferentes sectores de San Pedro Sula, debido a incumplimientos de la normativa de tránsito.
La información fue brindada por el subinspector Luis Soto de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, quien explicó que las acciones forman parte de los controles que se desarrollan para mejorar el ordenamiento vial y garantizar la seguridad de los pasajeros.
Además del decomiso de las unidades, varios conductores fueron sancionados por estacionar en lugares no autorizados y utilizar inadecuadamente las vías, particularmente por no hacer uso de las bahías establecidas para el abordaje y descenso de pasajeros.
Las autoridades señalaron que estas prácticas afectan la circulación vehicular, generan congestionamientos y dificultan el tránsito en distintos puntos de la ciudad.
Los operativos tienen como propósito recuperar los espacios destinados a la circulación, mantener el orden en las zonas de abordaje y exigir a los prestadores del servicio de transporte público el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito.
En cuanto a las sanciones económicas, las autoridades recordaron que las infracciones se clasifican en faltas graves, menos graves y leves, con multas de 600, 400 y 300 lempiras, respectivamente.
La DNVT indicó que continuará con las acciones de supervisión y control para prevenir infracciones y promover un servicio de transporte público que cumpla con las normas de seguridad vial.