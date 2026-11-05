Mal estacionados y sin usar bahías: sancionan a transportistas en SPS

San Pedro Sula, Honduras. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) decomisó 10 unidades del transporte público durante una serie de operativos realizados en diferentes sectores de San Pedro Sula, debido a incumplimientos de la normativa de tránsito.

La información fue brindada por el subinspector Luis Soto de Vialidad y Transporte de la zona noroccidental, quien explicó que las acciones forman parte de los controles que se desarrollan para mejorar el ordenamiento vial y garantizar la seguridad de los pasajeros.

Además del decomiso de las unidades, varios conductores fueron sancionados por estacionar en lugares no autorizados y utilizar inadecuadamente las vías, particularmente por no hacer uso de las bahías establecidas para el abordaje y descenso de pasajeros.

Las autoridades señalaron que estas prácticas afectan la circulación vehicular, generan congestionamientos y dificultan el tránsito en distintos puntos de la ciudad.