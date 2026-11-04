"Él andaba en malos pasos": parientes de hombre asesinado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Autoridades policiales identificaron como Johny Joan Cano Castro, de 36 años de edad y conocido en el sector con el alias de "Búho", al hombre que perdió la vida de forma violenta la noche de este miércoles en los bajos del barrio La Julia, en esta ciudad, sector conocido como Los Luchadores.
De acuerdo con los informes de las autoridades y testimonios de allegados, la víctima residía en el mismo sector y hacía aproximadamente cuatro meses había salido de un centro penitenciario tras cumplir una condena por un delito que no se especificó.
El crimen ocurrió cuando sujetos fuertemente armados lo interceptaron en plena vía pública y le dispararon en repetidas ocasiones, cuando se encontraba comprando msrihuana.
"Él andaba con marihuana ahí se le puede ver en la mano", dijo un pariente cercano. El cuerpo sin vida de Cano Castro quedó tendido sobre la calle del concurrido barrio ceibeño.
El hecho causó conmoción entre los vecinos y familiares que se apersonaron al lugar. "Hay que decirlo, él andaba en malos pasos y sabíamos que iba a terminar así", expresó entre la consternación un tío de la víctima mientras observaba la escena del crimen.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para resguardar la evidencia, mientras que peritos de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) abrió el expediente para recabar indicios e intentar dar con los responsables del ataque.