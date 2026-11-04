"Él andaba en malos pasos": parientes de hombre asesinado en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Autoridades policiales identificaron como Johny Joan Cano Castro, de 36 años de edad y conocido en el sector con el alias de "Búho", al hombre que perdió la vida de forma violenta la noche de este miércoles en los bajos del barrio La Julia, en esta ciudad, sector conocido como Los Luchadores.

​De acuerdo con los informes de las autoridades y testimonios de allegados, la víctima residía en el mismo sector y hacía aproximadamente cuatro meses había salido de un centro penitenciario tras cumplir una condena por un delito que no se especificó.​

El crimen ocurrió cuando sujetos fuertemente armados lo interceptaron en plena vía pública y le dispararon en repetidas ocasiones, cuando se encontraba comprando msrihuana.