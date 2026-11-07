“Fueron disparos a matar”: diputado de Libre denuncia atentado contra su hija y expareja

La Paz, Honduras. La hija del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, y su expareja resultaron heridas de bala este sábado durante un ataque armado ocurrido cerca del parque central Elena de Carías, en la ciudad de La Paz, departamento del mismo nombre.
Las víctimas fueron identificadas como Fernanda Banegas Mejía y Gisselle Mejía Campos. Según el relato del congresista, un hombre que se conducía en un vehículo tipo turismo se bajó y disparó contra ambas mujeres.
Bayron Banegas aseguró que el atacante realizó seis disparos. De acuerdo con su testimonio, Gisselle Mejía recibió tres impactos de bala, mientras que su hija fue herida en las piernas.
El parlamentario informó que Fernanda se encuentra fuera de peligro y calificó el hecho como un ataque directo contra sus familiares. "Fueron disparos a matar", expresó al relatar lo ocurrido.
El atentado provocó reacciones de otros diputados de Libre. Ronald Panchamé, jefe de bancada de ese partido, condenó el ataque contra la familia de su compañero y pidió a las autoridades investigar el caso y capturar a los responsables.
Panchamé también cuestionó las acciones de seguridad del Gobierno y sostuvo que la delincuencia no se combate con exhibiciones políticas. «El show no combate la delincuencia», manifestó al exigir que los responsables sean llevados ante la justicia.
Por su parte, el diputado Rafael Sarmiento también condenó el atentado contra la familia de Banegas y expresó su preocupación por los niveles de inseguridad en el país.
El congresista exigió al Gobierno la captura inmediata de los responsables y cuestionó la falta de resultados en materia de seguridad. "Nadie está seguro así", expresó en su pronunciamiento.