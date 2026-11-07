“Fueron disparos a matar”: diputado de Libre denuncia atentado contra su hija y expareja

La Paz, Honduras. La hija del diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Bayron Banegas, y su expareja resultaron heridas de bala este sábado durante un ataque armado ocurrido cerca del parque central Elena de Carías, en la ciudad de La Paz, departamento del mismo nombre.

Las víctimas fueron identificadas como Fernanda Banegas Mejía y Gisselle Mejía Campos. Según el relato del congresista, un hombre que se conducía en un vehículo tipo turismo se bajó y disparó contra ambas mujeres.

Bayron Banegas aseguró que el atacante realizó seis disparos. De acuerdo con su testimonio, Gisselle Mejía recibió tres impactos de bala, mientras que su hija fue herida en las piernas.

El parlamentario informó que Fernanda se encuentra fuera de peligro y calificó el hecho como un ataque directo contra sus familiares. "Fueron disparos a matar", expresó al relatar lo ocurrido.

El atentado provocó reacciones de otros diputados de Libre. Ronald Panchamé, jefe de bancada de ese partido, condenó el ataque contra la familia de su compañero y pidió a las autoridades investigar el caso y capturar a los responsables.