Capturan a sexagenario por delitos de abuso y actos de lujuria en San Pedro Sula

Un hombre de 60 años fue detenido por agentes de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU-SPS), luego de comprobar que tenía una orden de captura pendiente por los delitos de violación y actos de lujuria.

El detenido fue identificado como Leonel Castellanos Chacón, originario de El Progreso, Yoro, y residente en el municipio de La Lima, Cortés. Su captura se produjo durante operativos de abordaje y desabordaje de pasajeros en unidades del transporte urbano de San Pedro Sula.

De acuerdo con la información policial, el sexagenario tenía una orden de captura emitida el 5 de diciembre de 2025 por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, por los delitos antes mencionados.