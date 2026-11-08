Capturan a sexagenario por delitos de abuso y actos de lujuria en San Pedro Sula

Un hombre de 60 años fue detenido por agentes de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU-SPS), luego de comprobar que tenía una orden de captura pendiente por los delitos de violación y actos de lujuria.
El detenido fue identificado como Leonel Castellanos Chacón, originario de El Progreso, Yoro, y residente en el municipio de La Lima, Cortés. Su captura se produjo durante operativos de abordaje y desabordaje de pasajeros en unidades del transporte urbano de San Pedro Sula.
De acuerdo con la información policial, el sexagenario tenía una orden de captura emitida el 5 de diciembre de 2025 por el Juzgado de Ejecución Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, por los delitos antes mencionados.
Las autoridades indicaron que la orden fue verificada en la Unidad de Capturas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Posteriormente, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la USTU para realizar el procedimiento correspondiente y remitirlo ante el juzgado competente.
La detención fue ejecutada por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), a través de la USTU-SPS, como parte de los operativos de seguridad que mantienen en las unidades del transporte público de la ciudad.