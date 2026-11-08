Miss Universo República Dominicana 2026 sufre accidente antes del certamen

La Miss Universo República Dominicana, Melissa Núñez, perdió el conocimiento tras el accidente automovilístico ocurrido la noche del viernes en Santo Domingo, cuando viajaba junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles, y el chofer.

Según una fuente consultada por Listín Diario, esas eran las únicas tres personas que se encontraban en el automóvil, el cual dio varias vueltas durante el accidente.

Tras el impacto, Núñez, Febles y el chofer fueron trasladados a Hospiten Santo Domingo, donde les realizaron varias tomografías y radiografías. Los tres permanecieron bajo observación médica, mientras que tanto la candidata como la directora recibieron sueros durante su atención.