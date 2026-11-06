Tribunal noruego mantiene el arresto domiciliario de Marius Borg

Marius Borg Høiby comenzará bajo arresto domiciliario mientras avanza la revisión judicial de la condena de cuatro años de prisión impuesta por la justicia noruega. El Tribunal de Apelación de Borgarting decidió mantener bajo arresto domiciliario a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega , después de revocar una decisión previa que habría permitido su puesta en libertad. La resolución fue emitida tras un recurso presentado por la Fiscalía contra un fallo anterior del Tribunal de Distrito de Oslo , que había autorizado el levantamiento de la medida cautelar.

El 15 de junio de 2026, el Tribunal de Distrito de Oslo condenó a Marius Borg Høiby a cuatro años de prisión tras declararlo culpable de dos cargos de violación. La sentencia fue recurrida y ahora será examinada por una instancia superior. Según la resolución citada por medios noruegos, la Fiscalía argumentó que existía un riesgo general de reincidencia y un riesgo específico relacionado con el posible incumplimiento de restricciones vinculadas a una expareja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Tribunal de Apelación acogió esos argumentos y concluyó que las medidas de control consideradas por la instancia inferior no eran suficientes para justificar la puesta en libertad del acusado durante esta fase del proceso. La reciente resolución no modifica la condena de cuatro años de prisión impuesta en primera instancia ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del caso. Su alcance se limita a determinar las condiciones cautelares que permanecerán vigentes mientras continúa la tramitación judicial y la revisión de la sentencia. Por su relevancia pública, el caso ha sido seguido de cerca por medios noruegos e internacionales, dado que Marius Borg Høiby es hijo de la princesa heredera Mette-Marit, integrante de la familia real noruega.